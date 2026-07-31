Латвийские работодатели назвали пять главных навыков, которыми должны обладать новые сотрудники
Как сообщают представители Банковской высшей школы Латвийского университета, помимо профессиональных знаний все большее значение приобретают и другие компетенции, которые помогают успешно работать в быстро меняющейся среде. Какие пять навыков работодатели сегодня ценят больше всего?
1. Цифровая грамотность
Цифровые навыки стали базовым требованием практически для любой профессии. К ним относятся умение искать информацию, работать с офисными программами, пользоваться электронными сервисами и многое другое.
Руководитель ассоциации Fintech Latvija Тина Лусе отмечает, что во многих сферах, в том числе в финтехе, растет спрос на специалистов, умеющих работать с искусственным интеллектом: правильно формулировать задачи, проверять достоверность полученных ответов и понимать, в каких случаях технологиям можно доверять, а в каких - нет.
Цифровая грамотность также включает понимание принципов информационной безопасности: умение распознавать потенциальные угрозы, безопасно обращаться с данными и соблюдать основные правила кибербезопасности.
2. Критическое мышление
По словам Тины Лусе, развитие искусственного интеллекта делает человеческие навыки еще более ценными, прежде всего критическое мышление.
"Критическое мышление, этическое суждение, креативность и способность принимать решения в условиях неопределенности становятся конкурентным преимуществом, потому что технологии не могут заменить эти качества", - подчеркивает эксперт.
При решении рабочих задач работодатели все чаще ценят не способность быстро найти ответ, а умение разобраться в причинах проблемы, увидеть взаимосвязи и предложить обоснованное решение.
3. Коммуникация и умение работать в команде
Эксперты отмечают, что работодатели все выше оценивают навыки общения и сотрудничества. Они важны практически в любой сфере, поскольку большинство людей работает в командах, где приходится взаимодействовать с коллегами разного опыта, профессий и стилей общения.
Поэтому умение ясно выражать свои мысли, аргументировать свою позицию, внимательно слушать других и находить общее решение может быть не менее важным, чем технические знания.
4. Самостоятельность и умение мыслить на несколько шагов вперед
Работодатели ожидают, что молодой специалист будет не только получать и выполнять задания, но и самостоятельно организовывать свою работу, грамотно расставлять приоритеты и планировать действия на три-четыре шага вперед.
Этот навык важен во многих сферах - как в управлении проектами и компаниями, так и в финансах, где принятые решения могут иметь долгосрочные последствия.
При этом самостоятельность не означает работу в одиночку. Она включает способность вовремя понять, когда необходима дополнительная информация, помощь экспертов или совместное решение команды.
5. Готовность постоянно учиться
Эксперты называют стремление учиться на протяжении всей жизни одним из важнейших навыков будущего.
Как в Латвии, так и во всем мире работодатели все больше ценят людей, ориентированных на непрерывное обучение, готовых постоянно совершенствоваться, получать новые знания и адаптироваться к изменениям. Во многом это вопрос отношения к своему развитию, и именно такие люди имеют больше шансов успешно строить профессиональную карьеру.
Ранее Otkrito.lv сообщал о новой тенденции в Латвии: люди все чаще ищут подработку даже при стабильной работе.