Латвийские работодатели назвали пять главных навыков, которыми должны обладать новые сотрудники

Руководитель ассоциации Fintech Latvija Тина Лусе отмечает, что во многих сферах, в том числе в финтехе, растет спрос на специалистов, умеющих работать с искусственным интеллектом: правильно формулировать задачи, проверять достоверность полученных ответов и понимать, в каких случаях технологиям можно доверять, а в каких - нет.