Названы страны с самыми дорогими визами для жителей Латвии
Фото: Shutterstock
Королевство Бутан ценит себя высоко.
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Названы страны с самыми дорогими визами для жителей Латвии

Отдел информации

Otkrito.lv

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Латвийский паспорт входит в число самых сильных в мире, обеспечивая безвизовый доступ к 183 государствам (7-е место в мире согласно рейтингу Henley & Partners). Однако не каждая страна открывает свои двери для граждан ЕС бесплатно - в некоторых сборы оказываются значительно выше, чем в других.

Как сообщает Euronews, Гана взимает самые высокие сборы за въезд с граждан ЕС и Латвии: электронная виза стоит 260 долларов (227,48 евро). 

Однако в зависимости от продолжительности поездки визит в Бутан может обойтись дороже: хотя визовый сбор составляет 40 долларов (35 евро), дополнительно взимается сбор за устойчивое развитие в размере 100 долларов (87,60 евро) с человека за ночь.

Самые дорогие туристические визы для граждан ЕС

  • Бутан – 40 долларов (35 евро), плюс сбор за устойчивое развитие в размере 100 долларов (87,60 евро) с человека за ночь)
  • Гана – 260 долларов (227,48 евро)
  • Нигерия – 200–340 долларов (175–297 евро)
  • Камерун – 153 евро
  • Алжир – 75–110 евро
  • Саудовская Аравия – 395 SAR (92,07 евро)
  • Намибия – 1 600 NAD (85,96 евро)
  • Габон – 85 евро
  • Япония – 15 000 иен (81,28 евро)
  • Кот-д’Ивуар – 73 евро
  • Гвинея – 80 долларов (70 евро)
  • Сьерра-Леоне – 80 долларов (70 евро)
  • Экваториальная Гвинея – 75 долларов (65,65 евро)
  • Эфиопия – 62 доллара (54,27 евро)
  • Бенин – 50 евро
  • Иордания – 40 JOD (49,38 евро)
  • Бангладеш – 50 долларов (43,76 евро)
  • Лаос – 50 долларов (43,76 евро)
  • Малави – 50 долларов (43,76 евро)
  • Танзания – 50 долларов (43,76 евро)
  • Уганда – 50 долларов (43,76 евро)
  • Мозамбик – 48 долларов (42 евро)
  • Того – 25 000 CFA (38,10 евро)
  • США – 40,27 доллара (35,25 евро)
  • Туркменистан – 35 евро
  • Пакистан – 20–35 долларов (17,50–30,60 евро)
  • Коморы – 30 евро
  • Мадагаскар – 30 евро
  • Камбоджа – 30 долларов (26,26 евро)
  • Египет – 30 долларов (26,26 евро)
  • Кения – 30 долларов (26,26 евро)
  • Непал – 30 долларов (26,26 евро)
  • Азербайджан – 29 долларов (25,38 евро)
  • Индонезия – 500 000 IDR (24 евро)
  • Куба – 22 евро
  • Индия – 10 долларов (8,75 евро; апрель–июнь); 25 долларов (21,88 евро; июль–март)
  • Джибути – 23 доллара (20,13 евро)
  • Сент-Китс и Невис – 17 долларов (14,89 евро)
  • Бахрейн – 5 BD (11,59 евро)
  • Сейшельские острова – 10 евро
  • Новая Зеландия – 17 NZD (8,61 евро)
  • Канада – 7 CAD (4,31 евро)

Ранее Otkrito.lv писал о том, что любимая гражданами РФ европейская страна введет для них визовый режим.

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