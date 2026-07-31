Королевство Бутан ценит себя высоко.
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Названы страны с самыми дорогими визами для жителей Латвии
Латвийский паспорт входит в число самых сильных в мире, обеспечивая безвизовый доступ к 183 государствам (7-е место в мире согласно рейтингу Henley & Partners). Однако не каждая страна открывает свои двери для граждан ЕС бесплатно - в некоторых сборы оказываются значительно выше, чем в других.
Как сообщает Euronews, Гана взимает самые высокие сборы за въезд с граждан ЕС и Латвии: электронная виза стоит 260 долларов (227,48 евро).
Однако в зависимости от продолжительности поездки визит в Бутан может обойтись дороже: хотя визовый сбор составляет 40 долларов (35 евро), дополнительно взимается сбор за устойчивое развитие в размере 100 долларов (87,60 евро) с человека за ночь.
Самые дорогие туристические визы для граждан ЕС
- Бутан – 40 долларов (35 евро), плюс сбор за устойчивое развитие в размере 100 долларов (87,60 евро) с человека за ночь)
- Гана – 260 долларов (227,48 евро)
- Нигерия – 200–340 долларов (175–297 евро)
- Камерун – 153 евро
- Алжир – 75–110 евро
- Саудовская Аравия – 395 SAR (92,07 евро)
- Намибия – 1 600 NAD (85,96 евро)
- Габон – 85 евро
- Япония – 15 000 иен (81,28 евро)
- Кот-д’Ивуар – 73 евро
- Гвинея – 80 долларов (70 евро)
- Сьерра-Леоне – 80 долларов (70 евро)
- Экваториальная Гвинея – 75 долларов (65,65 евро)
- Эфиопия – 62 доллара (54,27 евро)
- Бенин – 50 евро
- Иордания – 40 JOD (49,38 евро)
- Бангладеш – 50 долларов (43,76 евро)
- Лаос – 50 долларов (43,76 евро)
- Малави – 50 долларов (43,76 евро)
- Танзания – 50 долларов (43,76 евро)
- Уганда – 50 долларов (43,76 евро)
- Мозамбик – 48 долларов (42 евро)
- Того – 25 000 CFA (38,10 евро)
- США – 40,27 доллара (35,25 евро)
- Туркменистан – 35 евро
- Пакистан – 20–35 долларов (17,50–30,60 евро)
- Коморы – 30 евро
- Мадагаскар – 30 евро
- Камбоджа – 30 долларов (26,26 евро)
- Египет – 30 долларов (26,26 евро)
- Кения – 30 долларов (26,26 евро)
- Непал – 30 долларов (26,26 евро)
- Азербайджан – 29 долларов (25,38 евро)
- Индонезия – 500 000 IDR (24 евро)
- Куба – 22 евро
- Индия – 10 долларов (8,75 евро; апрель–июнь); 25 долларов (21,88 евро; июль–март)
- Джибути – 23 доллара (20,13 евро)
- Сент-Китс и Невис – 17 долларов (14,89 евро)
- Бахрейн – 5 BD (11,59 евро)
- Сейшельские острова – 10 евро
- Новая Зеландия – 17 NZD (8,61 евро)
- Канада – 7 CAD (4,31 евро)
Ранее Otkrito.lv писал о том, что любимая гражданами РФ европейская страна введет для них визовый режим.