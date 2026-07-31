Названы страны с самыми дорогими визами для жителей Латвии

Однако в зависимости от продолжительности поездки визит в Бутан может обойтись дороже: хотя визовый сбор составляет 40 долларов (35 евро), дополнительно взимается сбор за устойчивое развитие в размере 100 долларов (87,60 евро) с человека за ночь.