Не совершайте этих ошибок: почему некоторые жители Латвии получат меньшие пенсии

Одна из самых распространенных ошибок - считать, что после официального трудоустройства и присоединения ко второму пенсионному уровню все уже сделано. На самом деле важно знать, в каком пенсионном плане накапливаются средства, как именно они инвестируются и соответствует ли этот план возрасту человека, его целям и готовности принимать инвестиционный риск. Если пенсионный план не пересматривается в течение многих лет, он может перестать соответствовать текущей жизненной ситуации. Чаще всего планы, не соответствующие возрасту, выбирают молодежь и люди, которым вскоре предстоит выйти на пенсию.