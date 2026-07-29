Не совершайте этих ошибок: почему некоторые жители Латвии получат меньшие пенсии
Чем раньше человек начинает интересоваться своей пенсией, тем выше вероятность сформировать более солидные накопления к старости. О самых распространенных ошибках при формировании пенсионных накоплений и способах их избежать рассказал руководитель отдела пенсионного обеспечения и управления активами Luminor Атис Круминьш.
Пенсионный план должен меняться
Одна из самых распространенных ошибок - считать, что после официального трудоустройства и присоединения ко второму пенсионному уровню все уже сделано. На самом деле важно знать, в каком пенсионном плане накапливаются средства, как именно они инвестируются и соответствует ли этот план возрасту человека, его целям и готовности принимать инвестиционный риск. Если пенсионный план не пересматривается в течение многих лет, он может перестать соответствовать текущей жизненной ситуации. Чаще всего планы, не соответствующие возрасту, выбирают молодежь и люди, которым вскоре предстоит выйти на пенсию.
Нередко пенсионный план выбирается один раз и затем годами не пересматривается. Однако это напрямую влияет на размер будущих накоплений. Если до выхода на пенсию остается много лет, слишком осторожная инвестиционная стратегия может лишить возможности существенно увеличить капитал. Если же откладывать начало накоплений на потом, теряется самое ценное преимущество - время. Чем дольше человек откладывает деньги, тем больше можно накопить даже за счет небольших, но регулярных взносов.
Время - один из главных факторов
Еще одна распространенная ошибка - выбор слишком консервативной инвестиционной стратегии в молодом возрасте. Если до пенсии остается много лет, у человека больше возможностей пережить краткосрочные колебания финансовых рынков. Поэтому молодым людям зачастую больше подходят активные пенсионные планы, в которых значительная часть средств инвестируется в акции.
Такие планы могут сильнее колебаться в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочном периоде способны обеспечить более быстрый рост накоплений. Консервативные пенсионные планы, напротив, чаще подходят тем, кому до выхода на пенсию остается немного времени и для кого важнее сохранить стоимость накоплений и снизить риск их колебаний.
Например, если в 28 лет выбрать активный пенсионный план и ежемесячно инвестировать по 75 евро, то к 65 годам можно накопить почти вдвое больше, чем при выборе консервативного плана: 114 541 евро против 59 557 евро. Этот пример наглядно показывает, насколько важно, чтобы пенсионный план соответствовал возрасту человека и сроку инвестирования.
Не стоит ждать "идеального момента"
Многие начинают задумываться о дополнительных накоплениях на старость только в среднем возрасте или незадолго до выхода на пенсию, когда времени остается уже немного. Однако один из самых эффективных способов сформировать дополнительный капитал - начать как можно раньше, пусть даже с небольших, но регулярных взносов.
Например, третий пенсионный уровень позволяет самостоятельно формировать дополнительные накопления, выбирая удобный размер и периодичность взносов. Средняя сумма ежемесячных взносов клиентов по третьему пенсионному уровню составляет около 55 евро. Кроме того, с внесенных средств можно получить возврат подоходного налога с населения.