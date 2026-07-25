Почему нельзя мыть окна в солнечную погоду

Помимо разводов, мытье окон на солнце создает лишнюю нагрузку на человека. Яркий свет, отражаясь от стекла и воды, режет глаза. В таких условиях сложно объективно оценить чистоту: кажется, что окно блестит, но стоит солнцу зайти, как становятся видны десятки пропущенных пятен. Натирать нагретое стекло приходится с удвоенной силой и скоростью, чтобы опередить высыхание. В итоге уборка превращается в изнурительную гонку.