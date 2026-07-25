ЕЦБ не стал менять процентные ставки, но это не значит, что имеющим кредиты латвийцам можно расслабиться

Главным фактором риска остаются цены на нефть и газ. Если конфликт вокруг Ирана затянется или расширится, стоимость энергоресурсов может надолго остаться высокой. Это способно привести к дальнейшему росту цен не только на топливо и отопление, но и на продукты, товары и услуги. В то же время в ЕЦБ пока не видят признаков того, что подорожание энергии уже вызвало устойчивый рост цен и заработных плат в других секторах экономики.