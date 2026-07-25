ЕЦБ не стал менять процентные ставки, но это не значит, что имеющим кредиты латвийцам можно расслабиться
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на своем последнем заседании сохранил ключевые процентные ставки без изменений. Однако эксперты SEB banka отмечают, что это вовсе не означает завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики.
Сентябрь станет решающим
К сентябрьскому заседанию ЕЦБ получит обновленные макроэкономические прогнозы, статистику по инфляции еще за два месяца и более полную картину настроений бизнеса. Именно поэтому финансовые рынки сейчас ожидают, что следующее повышение ставок может произойти уже в сентябре.
Главным фактором риска остаются цены на нефть и газ. Если конфликт вокруг Ирана затянется или расширится, стоимость энергоресурсов может надолго остаться высокой. Это способно привести к дальнейшему росту цен не только на топливо и отопление, но и на продукты, товары и услуги. В то же время в ЕЦБ пока не видят признаков того, что подорожание энергии уже вызвало устойчивый рост цен и заработных плат в других секторах экономики.
Чего ждут рынки
На данный момент финансовые рынки уже закладывают в свои прогнозы почти полное повышение ставки на 0,25 процентного пункта в сентябре и еще одно повышение до конца года.
Однако такой сценарий не гарантирован. Если ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется, а цены на нефть и газ снизятся, инфляционное давление может оказаться слабее, чем ожидают инвесторы, и необходимость дальнейшего повышения ставок уменьшится.
Что это означает для вкладчиков и заемщиков
Для вкладчиков сохранение высоких процентных ставок остается благоприятной новостью, поскольку банки могут дольше предлагать привлекательные условия по срочным депозитам и накопительным счетам. Если ЕЦБ все же продолжит повышать ставки, доходность вкладов может вырасти.
Заемщикам, напротив, стоит учитывать, что ставка EURIBOR в ближайшие месяцы, вероятно, останется высокой. На нее влияют не только решения ЕЦБ, но и ожидания финансовых рынков, поэтому изменения могут происходить еще до сентябрьского заседания регулятора.
Тем, кто рассматривает возможность перехода на фиксированную процентную ставку по кредиту, эксперты советуют внимательно оценить условия банка. Поскольку рынки уже заложили в стоимость кредитов ожидания дальнейшего повышения ставок, часть возможного роста уже отражена в фиксированных предложениях. Если же геополитическая ситуация улучшится и цены на энергоносители снизятся, рыночные ожидания могут измениться, а процентные ставки оказаться ниже нынешних прогнозов.