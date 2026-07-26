Население Латвии предупреждают: мошенники все чаще применяют к своим жертвам новый подход
Эксперты по кибербезопасности Bite Latvija предупреждают, что мошенники все чаще используют персонализированные схемы обмана. Например, людям, уже ставшим жертвами аферистов, предлагают фиктивные юридические услуги по возврату украденных денег, в результате чего они теряют средства повторно.
По данным латвийского центра реагирования на компьютерные инциденты CERT.LV, в стране по-прежнему преобладают фишинговые атаки и кражи данных, однако все большую роль играет социальная инженерия, основанная на манипулировании доверием и эмоциями людей. Использование искусственного интеллекта позволяет мошенникам быстро создавать персонализированные и трудно распознаваемые схемы обмана.
Жара - повод для новой схемы мошенничества
Одной из наиболее заметных схем этого лета стала так называемая Fake Float Skis. Она рассчитана на людей, которые в жаркую погоду ищут товары для отдыха у воды. Мошенники создают поддельные интернет-магазины, где предлагают надувные плавательные средства, SUP-доски и другие летние товары по крайне привлекательным ценам.
По словам экспертов, времена массовых однотипных мошеннических схем уходят в прошлое. Теперь злоумышленники заранее изучают потенциальных жертв, используют повторные атаки и подстраиваются под сезонный спрос. Во время жары они делают ставку на желание людей быстро купить летние товары, создают ощущение срочности и обещают большие скидки. В результате покупатели принимают решение импульсивно, не проверяя надежность продавца. После ввода данных банковской карты эта информация оказывается в руках мошенников и может использоваться для хищения денег.
Жертв обманывают повторно
Еще одна набирающая популярность схема получила название recovery scam - мошенничество с "возвратом денег". Для этого создаются поддельные сайты юридических компаний, внешне похожие на настоящие адвокатские бюро. Они обещают вернуть средства, потерянные в результате инвестиционного мошенничества или других финансовых афер.
Главная особенность схемы заключается в том, что ее жертвами становятся люди, уже пострадавшие от мошенников. Пользуясь их желанием вернуть утраченные деньги, злоумышленники требуют предоплату за якобы юридические услуги, после чего исчезают, не возвращая ни ранее похищенные средства, ни полученную оплату.
Не торопиться с покупками
Специалисты советуют критически относиться к предложениям, которые создают ощущение срочности или кажутся слишком выгодными. Перед оплатой рекомендуется проверить адрес сайта, репутацию компании и независимые отзывы. Особую осторожность следует проявлять в отношении организаций, требующих предоплату за обещание вернуть деньги, утраченные в результате мошенничества.
Эксперты также напоминают, что современные схемы кибермошенничества постоянно меняются. Чем привлекательнее выглядит предложение, тем внимательнее его следует проверять. Поскольку злоумышленники стремятся вызвать эмоциональную, а не рациональную реакцию, дополнительную защиту могут обеспечить современные антивирусные решения, которые автоматически блокируют доступ к вредоносным сайтам, предупреждают о потенциально опасном контенте и помогают защититься от наиболее распространенных киберугроз.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что мошенники разработали новую схему, от которой уже страдают жители Латвии.