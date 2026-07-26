Население Латвии предупреждают: мошенники все чаще применяют к своим жертвам новый подход

По словам экспертов, времена массовых однотипных мошеннических схем уходят в прошлое. Теперь злоумышленники заранее изучают потенциальных жертв, используют повторные атаки и подстраиваются под сезонный спрос. Во время жары они делают ставку на желание людей быстро купить летние товары, создают ощущение срочности и обещают большие скидки. В результате покупатели принимают решение импульсивно, не проверяя надежность продавца. После ввода данных банковской карты эта информация оказывается в руках мошенников и может использоваться для хищения денег.