Потеряли паспорт во время путешествия? Вот как действовать без паники
Фото: Evija Trifanova/LETA
Иллюстративное фото.
Полезные советы

Потеряли паспорт во время путешествия? Вот как действовать без паники

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Потеря паспорта или удостоверения личности (ID-карты) - одна из самых неприятных ситуаций, с которой можно столкнуться во время путешествия. Однако даже в таком случае нет причин для паники - важно действовать спокойно и как можно быстрее связаться с ответственными учреждениями.

Если документ потерян за границей, необходимо обратиться в ближайшее дипломатическое или консульское представительство Латвии, где при необходимости можно получить временный проездной документ для возвращения домой.

Сначала убедитесь, что документ действительно потерян

Прежде чем сообщать о пропаже, еще раз тщательно проверьте:

  • ручную кладь;
  • чемодан;
  • автомобиль;
  • номер в гостинице.

Если вы уже покинули место проживания, свяжитесь с администрацией гостиницы. Нередко паспорта и ID-карты находят именно в номерах или гостиничных сейфах.

Если есть подозрение на кражу

Если вы считаете, что документ был украден, необходимо обратиться в местную полицию и сохранить выданную справку. Она может понадобиться как при обращении в страховую компанию, так и при оформлении необходимых документов в представительстве Латвии.

Свяжитесь с посольством или консульством Латвии

Если документ найти не удалось, следует обратиться в ближайшее посольство или консульское представительство Латвии.

Если у вас нет другого действительного документа, удостоверяющего личность, представительство Латвии может выдать временный проездной документ, который позволит вернуться в Латвию. Если в стране пребывания нет латвийского представительства, помощь можно получить через Консульский департамент Министерства иностранных дел Латвии.

Если потеряна eID-карта

Если потеряна ID-карта с активированными сертификатами электронной идентификации и электронной подписи, рекомендуется как можно скорее приостановить действие этих сертификатов, чтобы предотвратить их возможное использование посторонними лицами.

Почему копии документов могут оказаться очень полезными?

Перед поездкой рекомендуется сохранить в телефоне или в надежном облачном хранилище:

  • копию паспорта;
  • копию ID-карты;
  • страховой полис;
  • бронирование авиабилетов;
  • подтверждения бронирования гостиниц.

Это не только облегчает подтверждение личности, но и помогает быстрее оформить необходимые документы. Министерство иностранных дел Латвии также рекомендует заранее сохранить копии документов и узнать контактные данные ближайшего представительства Латвии в стране назначения.

Как подготовиться еще до поездки?

Чтобы неприятная ситуация не стала причиной лишнего стресса, перед путешествием рекомендуется:

  • проверить срок действия паспорта или ID-карты;
  • сфотографировать самые важные документы;
  • оформить туристическую страховку;
  • заранее узнать, где находится ближайшее посольство Латвии в стране назначения.

Хотя потеря документа может испортить отпуск, правильные и своевременные действия позволяют решить проблему гораздо быстрее, чем может показаться на первый взгляд.

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eID-картаМинистерство иностранных дел

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