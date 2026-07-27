Почему нас так увлекают истории о риске и удаче

В баскетболе интрига живет в других деталях. Два быстрых фола у лидера меняют всю ротацию. Один точный трехочковый за минуту до конца возвращает в игру команду, которую уже списали. Зритель любит такие моменты, потому что решение происходит прямо сейчас. Особенно цепляют ситуации, где исход зависит от одного действия: