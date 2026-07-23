Как искать дешевые авиабилеты с помощью ИИ и не попасть на сомнительный маршрут

Обычный чат-бот может составить маршрут, предложить авиакомпании и подсказать возможные города для пересадки. Но без доступа к актуальной базе бронирований он не знает, сколько билет стоит именно сейчас и остались ли места по указанному тарифу. Поэтому найденную с помощью ИИ комбинацию всегда нужно повторно проверять в сервисе с актуальными ценами, а затем на сайте авиакомпании.