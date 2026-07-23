Зачем варить яйца с долькой лимона или чайной ложкой соды

Как работает сода: обычная пищевая сода - это щелочь. Добавление всего половины или одной чайной ложки соды в воду повышает ее pH. В результате щелочная вода проникает через поры скорлупы и меняет химическую среду внутри. В результате белок перестает прилипать к внутренней пленке, и после варки скорлупа снимается за считанные секунды.