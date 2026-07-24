Обнаружено, что население Латвии неправильно ведет себя по отношению к банкам
Открыли счет много лет назад и с тех пор ничего не меняли? Как показал опрос, именно так поступает большинство жителей Латвии. Однако эксперты предупреждают - такая привычка может стоить клиентам денег.
Согласно результатам исследования Kantar Emor, проведенного по заказу Bigbank, в Латвии услугами одного банка пользуется около половины населения, тогда как в Эстонии и Литве наиболее распространенной моделью является использование двух банков - так ответили 47% и 49% респондентов соответственно.
Исследование также показало, что 51% жителей Латвии не сравнивают стоимость обслуживания счета в разных банках. Однако, если человек пользуется услугами только одного банка и не просматривает предложения других финансовых учреждений, он может не заметить, что на рынке появились более выгодные решения, соответствующие его текущему финансовому положению.
Эксперты отмечают, что многие клиенты выбирали свой банк много лет назад по чисто практическим причинам - например, первый счет открывали вместе с родителями при получении банковской карты или выбирали ближайшее отделение либо банкомат. После этого решение зачастую не пересматривалось годами, хотя за это время меняются как потребности клиентов, так и условия, тарифы и ассортимент банковских продуктов.
Поэтому эксперты рекомендуют хотя бы раз в год пересматривать условия обслуживания банка так же, как люди сравнивают предложения операторов мобильной связи, интернет-провайдеров или страховых компаний. Особенно это актуально в условиях роста стоимости жизни, когда важно максимально эффективно распоряжаться своими деньгами.
В Латвии 56% опрошенных заявили, что, возможно, готовы сменить банк ради более выгодных условий, а еще 13% уверены, что сделали бы это. В Эстонии о возможной смене банка сообщили 54% участников опроса, а 15% заявили, что точно готовы перейти в другой банк при появлении более привлекательного предложения.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что к покупателю работающего в Латвии банка возникли серьезные вопросы в Литве.