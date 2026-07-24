Обнаружено, что население Латвии неправильно ведет себя по отношению к банкам

Эксперты отмечают, что многие клиенты выбирали свой банк много лет назад по чисто практическим причинам - например, первый счет открывали вместе с родителями при получении банковской карты или выбирали ближайшее отделение либо банкомат. После этого решение зачастую не пересматривалось годами, хотя за это время меняются как потребности клиентов, так и условия, тарифы и ассортимент банковских продуктов.