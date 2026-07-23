Сочный свиной гуляш с гречкой: простой рецепт с густой подливой
Фото: Otkrito.lv
Разложите гречку по тарелкам, сверху или рядом выложите свиной гуляш и щедро полейте гарнир подливой. При желании блюдо можно дополнить свежей зеленью, солеными огурцами или салатом из овощей.
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Сочный свиной гуляш с гречкой: простой рецепт с густой подливой

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Свиной гуляш с гречкой - сытное домашнее блюдо, которое подойдет для обеда или ужина. Из 400 граммов мяса получится примерно три полноценные порции. Главное - не торопиться и дать свинине хорошо протушиться в соусе.

Ингредиенты

Для гуляша:

  • свинина - 400 г
  • репчатый лук - 1 крупная головка
  • морковь - 1 штука
  • томатная паста - 1 столовая ложка
  • мука - 1 столовая ложка
  • вода или мясной бульон - 450 мл
  • сливочное масло или свиной жир - для жарки
  • сладкая паприка - 1 чайная ложка
  • лавровый лист - 1 штука
  • соль и черный перец - по вкусу

Для гарнира:

  • гречневая крупа - 200 г
  • вода - 400 мл
  • соль - по вкусу
  • сливочное масло - 20 г

Как приготовить свиной гуляш

Свинину промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте небольшими кусочками. Для гуляша лучше всего подойдет лопатка, шея или окорок.

Разогрейте глубокую сковороду или кастрюлю с толстым дном. Выложите мясо и обжаривайте на сильном огне примерно 7-8 минут. Кусочки должны подрумяниться, поэтому не стоит сразу накрывать посуду крышкой.

Добавьте нарезанный лук и натертую морковь. Уменьшите огонь и готовьте все вместе еще 5 минут, периодически перемешивая.

Положите томатную пасту, паприку и муку. Быстро перемешайте и обжаривайте около минуты. Мука сделает будущую подливу более густой.

Постепенно влейте горячую воду или бульон, постоянно перемешивая содержимое сковороды. Добавьте соль, перец и лавровый лист.

Накройте сковороду крышкой и тушите свинину на слабом огне 40-50 минут. Если жидкость испаряется слишком быстро, добавьте немного горячей воды. Готовое мясо должно стать мягким, а соус - густым и насыщенным.

Как сварить рассыпчатую гречку

Гречку переберите и тщательно промойте. Переложите крупу в кастрюлю, залейте 400 мл воды и добавьте соль. После закипания уменьшите огонь до минимального и варите гречку под крышкой около 15 минут. Когда вода полностью впитается, снимите кастрюлю с плиты, добавьте сливочное масло и оставьте под крышкой еще на 10 минут.

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