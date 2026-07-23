Сочный свиной гуляш с гречкой: простой рецепт с густой подливой
Свиной гуляш с гречкой - сытное домашнее блюдо, которое подойдет для обеда или ужина. Из 400 граммов мяса получится примерно три полноценные порции. Главное - не торопиться и дать свинине хорошо протушиться в соусе.
Ингредиенты
Для гуляша:
- свинина - 400 г
- репчатый лук - 1 крупная головка
- морковь - 1 штука
- томатная паста - 1 столовая ложка
- мука - 1 столовая ложка
- вода или мясной бульон - 450 мл
- сливочное масло или свиной жир - для жарки
- сладкая паприка - 1 чайная ложка
- лавровый лист - 1 штука
- соль и черный перец - по вкусу
Для гарнира:
- гречневая крупа - 200 г
- вода - 400 мл
- соль - по вкусу
- сливочное масло - 20 г
Как приготовить свиной гуляш
Свинину промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте небольшими кусочками. Для гуляша лучше всего подойдет лопатка, шея или окорок.
Разогрейте глубокую сковороду или кастрюлю с толстым дном. Выложите мясо и обжаривайте на сильном огне примерно 7-8 минут. Кусочки должны подрумяниться, поэтому не стоит сразу накрывать посуду крышкой.
Добавьте нарезанный лук и натертую морковь. Уменьшите огонь и готовьте все вместе еще 5 минут, периодически перемешивая.
Положите томатную пасту, паприку и муку. Быстро перемешайте и обжаривайте около минуты. Мука сделает будущую подливу более густой.
Постепенно влейте горячую воду или бульон, постоянно перемешивая содержимое сковороды. Добавьте соль, перец и лавровый лист.
Накройте сковороду крышкой и тушите свинину на слабом огне 40-50 минут. Если жидкость испаряется слишком быстро, добавьте немного горячей воды. Готовое мясо должно стать мягким, а соус - густым и насыщенным.
Как сварить рассыпчатую гречку
Гречку переберите и тщательно промойте. Переложите крупу в кастрюлю, залейте 400 мл воды и добавьте соль. После закипания уменьшите огонь до минимального и варите гречку под крышкой около 15 минут. Когда вода полностью впитается, снимите кастрюлю с плиты, добавьте сливочное масло и оставьте под крышкой еще на 10 минут.