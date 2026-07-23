Сочный свиной гуляш с гречкой: простой рецепт с густой подливой

Гречку переберите и тщательно промойте. Переложите крупу в кастрюлю, залейте 400 мл воды и добавьте соль. После закипания уменьшите огонь до минимального и варите гречку под крышкой около 15 минут. Когда вода полностью впитается, снимите кастрюлю с плиты, добавьте сливочное масло и оставьте под крышкой еще на 10 минут.