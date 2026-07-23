Уже в ближайшем будущем это вам аукнется. Получателей зарплат в конвертах ждут неприятные сюрпризы
На пару сотен больше в день зарплаты и в конверте... Кому-то это может показаться заманчивым, но проблемы возникают позже. На самом деле зарплата в конверте - это история не только о невыплаченных налогах.
Если получена зарплата в конверте, это аукается позже - в момент, когда человек заболевает, теряет работу, достигает пенсионного возраста, собирается уйти в отпуск по уходу за ребенком или хочет получить кредит, например, на покупку жилья.
Меньше пособия
Когда человек соглашается работать без трудового договора или получать зарплату в конверте, чаще всего он думает о сегодняшнем дне - о более крупной сумме на своем банковском счете или наличными. Однако в долгосрочной перспективе такое решение может обойтись очень дорого. Если работодатель не платит за работника обязательные взносы социального страхования или платит их только с части зарплаты, последствия могут проявиться как через несколько месяцев, так и через несколько десятилетий.
Проблемы возникают, когда человек заболевает. Пособие по болезни рассчитывается исходя из официально декларированных доходов, с которых сделаны социальные взносы. Если зарплата официально минимальная или человек вообще не зарегистрирован как работник, пособие по болезни будет очень маленьким или в отдельных случаях права на него не будет вовсе.
Это означает, что болезнь может создать серьезные финансовые трудности. Похожая ситуация возникает во время беременности и ухода за ребенком. Размер пособий по материнству, отцовству и родительских пособий напрямую связан с официальными доходами. Если социальные взносы не делались или были недостаточными, семья получит значительно меньшую поддержку от государства. Нередко только после рождения ребенка люди понимают, насколько сильное влияние на размер пособий оказала зарплата в конверте.
Трудности могут возникнуть и тогда, когда необходимо подтвердить свои доходы государственным или муниципальным учреждениям. При решении вопросов с различными пособиями, стипендиями, алиментами, судебными разбирательствами или другими делами значение имеют официальные доходы, а не то, сколько человек на самом деле получил наличными.
Случаи безработицы и инвалидности
Не менее важные последствия возникают в случае безработицы. Потеряв работу, человек может претендовать на пособие по безработице только в том случае, если выполнены условия социального страхования. Размер этого пособия также зависит от декларированной зарплаты. Если официально получали только минималку, то и пособие будет небольшим, хотя на самом деле человек долгое время получал значительно больше.
Последствия могут затронуть и в случае инвалидности. Если человек теряет трудоспособность из-за болезни или несчастного случая, размер пенсии по инвалидности или других выплат социального страхования связан с ранее сделанными социальными взносами. Чем меньше взносы, тем меньше финансовая поддержка в момент, когда она больше всего нужна.
Пенсия и трудовой стаж
Один из самых существенных убытков становится виден только в пенсионном возрасте. На размер пенсии по старости влияют социальные взносы, сделанные на протяжении всей трудовой жизни. Если годами работодатель платил налоги только с минимальной зарплаты или не платил вообще, пенсия будет значительно меньше. Эту ситуацию позже уже почти невозможно исправить, так как накопить непросчитанные социальные взносы задним числом нельзя.
Не менее важен вопрос о трудовом стаже. Если работодатель не зарегистрировал работника или не подал необходимые сведения, позже могут возникнуть проблемы с подтверждением периодов занятости. Хотя учет стажа социального страхования в Латвии цифровизован, в случае нелегальной занятости таких записей просто нет.
Работник нередко ошибочно полагает, что вся ответственность лежит на работодателе. На самом деле и сам работник берет на себя риск, осознанно соглашаясь получать зарплату в конверте. Кроме того, если между работником и работодателем возникает спор о невыплаченной зарплате, неофициальную часть зарплаты доказать очень трудно. Работодатель может утверждать, что выплатил только указанную в трудовом договоре сумму, и у работника часто нет доказательств обратного.
Несчастный случай на рабочем месте
Особенно сложная ситуация возникает после несчастного случая на работе. Если трудовые отношения не оформлены или работник фактически работал нелегально, могут возникнуть сложности с доказательством наличия трудовых отношений и получением предусмотренных социальных гарантий. Нередко человеку приходится долго судиться, чтобы доказать, что он вообще работал в конкретной компании.
Отказ в кредите
Неуплата налогов может повлиять и на возможности получить банковский заем. Кредитные учреждения при оценке платежеспособности клиента опираются на официальные доходы. Если человек на самом деле зарабатывает, например, 2000 евро в месяц, но в документах указана только минимальная зарплата, банк это не учитывает. В результате могут отказать в кредите на жилье, автолизинге или другом займе, даже если человек реально мог бы его выплачивать.
Реальная ситуация в стране
Служба государственных доходов (VID) подчеркивает, что ощущение более высоких доходов обманчиво - в долгосрочной перспективе человек теряет существенные социальные гарантии, а неуплаченные налоги одновременно искажают честную конкуренцию и тормозят развитие экономики страны.
VID сообщил журналу Likums un Taisnība, что регулярно обобщает данные об оценках разрыва по подоходному налогу с населения (IIN) и обязательным взносам государственного социального страхования (VSAOI). Эти разрывы отражают объем налогов, который не собирается из-за недекларированных или частично декларированных трудовых доходов работодателями, и характеризуют размер теневой экономики в сфере оплаты труда.
Методология оценки недекларированных трудовых доходов или зарплат в конвертах VID основана на сравнении оплаты труда на аналогичных рабочих местах, на данных статистики оплаты труда в отрасли с определением характерных параметров оплаты труда для конкретной профессии в планировочном регионе и отрасли.
Доля недекларированных трудовых доходов в коммерческом секторе в 2024 году по сравнению с 2023 годом снизилась на 0,8 процентного пункта (с 14,6% до 13,8%), разрыв VSAOI снизился на 0,8 процентного пункта (с 14,6% до 13,8%), а разрыв IIN снизился на 1,3 процентного пункта (с 17,1% до 15,8%). Эти цифры показывают позитивную тенденцию: ситуация улучшается. (Статистика VID за 2025 год пока недоступна.)
Что говорят люди
Изучая мнения о зарплатах в конвертах в интернете, стоит сказать, что многие люди хорошо осознают, как неофициальная оплата труда в долгосрочной перспективе влияет на различные сферы, и такую практику не поддерживают. Например, дискуссия, в которой соискатель работы просит совета: "Был на собеседовании. И мне, и им все очень понравилось, только в конце спросили, нет ли у меня проблем с получением зарплаты в конверте, так как компания хочет сэкономить. Сказал, что вроде нет. Потом мне объяснили, что давали бы часть денег на счет и часть наличными каждый месяц. Теперь у меня возникает вопрос, как мне лично лучше. Есть ли смысл брать часть зарплаты в конверте, или же при уплате этих налогов какие-то пенсионные уровни сильно вырастут и это будет выгодно?" Большинство комментаторов посоветовали автору не соглашаться на такое предложение и искать место работы, где вся зарплата выплачивается официально.
Другие участники дискуссии подчеркнули и аспект доверия. Например, кто-то написал: "В принципе, ты соглашаешься получать каждый месяц немного больше, но если что-то случится, ты будешь в проигрыше (больничный и т. д.). На мой взгляд, такое предложение работодателя - это "красный флаг" и свидетельствует о нечестном отношении к работнику".
В свою очередь, еще один комментатор посчитал, что о таких действиях работодателя следует информировать ответственные учреждения: "Если честно, я бы написал в VID об этой компании, чтобы провели аудит. Теневая экономика - это нехорошо. Никому это невыгодно, кроме самой компании".
Главные грешники
Хотя подозрения о зарплатах в конвертах в основном связаны со строительством, данные VID показывают, что проблема существует во многих отраслях народного хозяйства. Служба регулярно анализирует объем недекларированных трудовых доходов и налоговый разрыв, что позволяет определить отрасли с наибольшей долей теневой экономики. VID пришел к выводу, что наибольший объем недекларированных трудовых доходов в 2024 году был в отраслях розничной торговли (за исключением автомобилей и мотоциклов), сухопутного и трубопроводного транспорта, а также оптовой торговли (за исключением автомобилей и мотоциклов): соответственно - 161,45 миллиона евро, 138,99 миллиона и 105,66 миллиона евро.
Что говорит Государственная инспекция труда
В свою очередь, Государственная инспекция труда (VDI) проинформировала, что в 2025 году проведено 1976 проверок (в 2024 году - 1793 проверки) в связи с возможной незарегистрированной занятостью и выявлено 1169 незарегистрированных работников, что на 18% больше, чем в 2024 году.
Анализируя выявленные случаи незарегистрированной занятости в конкретных отраслях народного хозяйства, следует сделать вывод, что наибольшее число незарегистрированных работников по-прежнему выявляется в строительстве, сфере услуг проживания и общественного питания, торговле, обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, где обнаружено 73% от всех выявленных незарегистрированных лиц. По сравнению с 2024 годом в 2025 году снизилось число незарегистрированных работников в строительстве, сельском хозяйстве и торговле, но выросло в сфере услуг проживания и общественного питания, а также в обрабатывающей промышленности. Число выявленных незарегистрированных работников в сфере услуг проживания и общественного питания в 2025 году составило четвертую часть, или 27% от общего числа выявленных незарегистрированных лиц, проинформировала VDI.
В случаях, когда Инспекция труда получает заявления или другого рода информацию о возможных выплатах зарплат в конвертах, информация пересылается в Службу государственных доходов. В 2025 году Инспекция труда получила 768 заявлений о возможных нарушениях при трудоустройстве работника без письменного трудового договора или без регистрации в VID в качестве работника.
Проверьте сами!
Если у человека возникают подозрения, что работодатель не зарегистрировал его или не делает социальные взносы в полном объеме, это не следует игнорировать. Регулярно стоит проверять учет своих взносов социального страхования в системе электронного декларирования Службы государственных доходов или на портале Latvija.gov.lv.
Если обнаруживаются несоответствия, можно обратиться к работодателю с требованием их устранить, а если это не делается - проинформировать Службу государственных доходов или обратиться в Государственную инспекцию труда. Чем раньше проблема будет обнаружена, тем больше шансов предотвратить последствия до того, как они существенно повлияют на социальные гарантии и будущие доходы человека.