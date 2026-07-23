Уже в ближайшем будущем это вам аукнется. Получателей зарплат в конвертах ждут неприятные сюрпризы

Изучая мнения о зарплатах в конвертах в интернете, стоит сказать, что многие люди хорошо осознают, как неофициальная оплата труда в долгосрочной перспективе влияет на различные сферы, и такую практику не поддерживают. Например, дискуссия, в которой соискатель работы просит совета: "Был на собеседовании. И мне, и им все очень понравилось, только в конце спросили, нет ли у меня проблем с получением зарплаты в конверте, так как компания хочет сэкономить. Сказал, что вроде нет. Потом мне объяснили, что давали бы часть денег на счет и часть наличными каждый месяц. Теперь у меня возникает вопрос, как мне лично лучше. Есть ли смысл брать часть зарплаты в конверте, или же при уплате этих налогов какие-то пенсионные уровни сильно вырастут и это будет выгодно?" Большинство комментаторов посоветовали автору не соглашаться на такое предложение и искать место работы, где вся зарплата выплачивается официально.