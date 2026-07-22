Ошибки в использовании аэрогриля: 5 продуктов, которые вы зря пытаетесь в нем приготовить

Попытка налить воду в чашу аэрогриля и засыпать туда сухую крупу приведет лишь к тому, что вода будет испаряться слишком быстро из-за обдува, а зерна останутся сырыми и твердыми. Исключение - запекание уже отваренных макарон с сыром для получения хрустящей корочки, но сам процесс варки должен проходить на плите.