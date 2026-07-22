Сколько надо зарабатывать, чтобы получить в Латвии ипотечный кредит? Ответ оказался неожиданным

"В первом полугодии этого года 14% всех ипотечных кредитов, выданных банком Citadele в Латвии, получили клиенты в возрасте от 19 до 28 лет. Не существует определенного уровня дохода, который автоматически гарантировал бы получение ипотеки. У двух человек с одинаковой зарплатой возможности получить кредит могут существенно различаться, поскольку банк также учитывает существующие обязательства, повседневные расходы, количество иждивенцев и накопления. Главное, чтобы после оплаты всех обязательных платежей у человека оставалось достаточно средств на повседневные нужды и непредвиденные расходы", - поясняют эксперты банка.