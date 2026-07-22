Сколько надо зарабатывать, чтобы получить в Латвии ипотечный кредит? Ответ оказался неожиданным
Данные банка Citadele показывают, что чаще всего жилье приобретают молодые люди, чей совокупный доход домохозяйства не превышает 1500 евро в месяц. Оказывается, размер зарплаты - далеко не единственный критерий при принятии решения о выдаче кредита.
Кому дают?
"В первом полугодии этого года 14% всех ипотечных кредитов, выданных банком Citadele в Латвии, получили клиенты в возрасте от 19 до 28 лет. Не существует определенного уровня дохода, который автоматически гарантировал бы получение ипотеки. У двух человек с одинаковой зарплатой возможности получить кредит могут существенно различаться, поскольку банк также учитывает существующие обязательства, повседневные расходы, количество иждивенцев и накопления. Главное, чтобы после оплаты всех обязательных платежей у человека оставалось достаточно средств на повседневные нужды и непредвиденные расходы", - поясняют эксперты банка.
У 31% молодых заемщиков, получивших ипотеку, совокупный доход домохозяйства не превышает 1500 евро в месяц. Еще у 24% он составляет от 1500 до 2000 евро, у 18% - от 2000 до 2500 евро. В то же время 16% молодых заемщиков имеют доход домохозяйства свыше 3000 евро в месяц.
Что берут?
При выборе жилья молодые специалисты руководствуются практическими соображениями. В 91% случаев ипотечный кредит используется для покупки квартиры, и лишь в 9% - для приобретения частного дома. Для сравнения: среди всех ипотечных кредитов банка 74% оформляются именно на покупку квартир.
Чаще всего молодые люди приобретают недвижимость стоимостью от 50 000 до 100 000 евро - на этот ценовой диапазон приходится 41% сделок. Еще в 27% случаев стоимость покупки не превышала 50 000 евро, и чаще всего это были квартиры в типовых домах советской постройки. Недвижимость стоимостью свыше 150 000 евро приобрели 16% молодых заемщиков, причем в этой категории чаще всего выбирались квартиры в новых жилых проектах.
Большинство молодых заемщиков покупают жилье еще до появления детей. Так, у 91% клиентов в возрасте от 19 до 28 лет детей нет. Лишь у 9% заемщиков этой возрастной группы есть хотя бы один иждивенец. Для сравнения: среди всех получателей ипотечных кредитов хотя бы один иждивенец есть у 64% клиентов.
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