Эффект старой сковороды: почему излишняя чистота до блеска портит вкус некоторых блюд
У многих из нас с детства запечатлелась картинка: идеальная хозяйка отмывает посуду до зеркального блеска, чтобы в нее можно было смотреться, как в зеркало. В ход идут жесткие металлические мочалки, ядреная бытовая химия и тонны усилий. Однако профессиональные шеф-повара и опытные кулинары лишь схватятся за голову, увидев, как кто-то пытается содрать благородный темный налет с тяжелой чугунной или углеродистой сковороды.
В кулинарном мире существует так называемый эффект старой сковороды. Излишний перфекционизм в мытье посуды не просто усложняет жизнь, но и лишает ваши блюда того самого ресторанного аромата и идеальной корочки.
Что такое "патина" и зачем она нужна
Если речь идет о посуде без искусственного антипригарного (тефлонового) покрытия — например, о классическом чугуне, нержавеющей стали или "бабушкиных" сковородах, — то их потемнение со временем абсолютно естественно. Этот темный, маслянистый и гладкий налет называется патиной, или полимеризованным слоем.
Когда вы готовите на сковороде, тончайшие слои жира под воздействием высокой температуры вступают в химическую реакцию с кислородом и металлом. Происходит процесс полимеризации: жидкое масло буквально превращается в твердый, гладкий защитный слой, который намертво связывается с пористой структурой чугуна или стали.
Этот налет — не грязь. Это естественный, экологически чистый антипригарный слой, который создается годами.
Как фанатичная чистота портит вкус еды
Когда вы берете агрессивное чистящее средство (особенно с абразивными частицами или высоким содержанием щелочи) и металлическую губку, вы полностью уничтожаете этот полимеризованный слой. В результате посуда возвращается к своему первоначальному "голому" состоянию. И вот к чему это приводит:
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Пропадает корочка. На "голом" металле продукты начинают моментально пригорать, намертво приставая к дну. Вместо красивой карамелизированной корочки на стейке или жареном картофеле вы получаете обугленные куски, намертво прилипшие к сковороде, в то время как внутри еда остается тушеной.
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Теряется уникальный аромат. Прокаленная, правильно ухоженная старая сковорода аккумулирует тончайшие ароматы приготовленных на ней ранее блюд. Профессионалы называют это "душой сковороды". Новая или отмытая до блеска посуда делает вкус еды плоским и стерильным.
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Продукты перенасыщаются лишним жиром. Пытаясь компенсировать отсутствие естественного антипригарного слоя на отмытой сковороде, вы будете вынуждены лить в разы больше растительного или сливочного масла. Еда становится жирной, а не сочной.
Какую посуду действительно нельзя тереть?
Чугун (цельнолитой). Главный враг чугуна — замачивание в раковине и жесткая химия. Чем чернее и невзрачнее на вид чугунная сковорода, тем лучше на ней получается жарить мясо и печь блины.
Углеродистая сталь (Wok, профессиональные сковороды). В ресторанах азиатской кухни воки вообще никогда не моют с мылом. Их споласкивают горячей водой и протирают бамбуковыми щетками. Черный налет на воке — залог того самого вкуса "с дымком".
Нержавеющая сталь. Хотя ее можно мыть тщательнее, перед жаркой на ней нужно создавать правильную масляную пленку, иначе мясо прилипнет.
Важное исключение: Алюминиевая посуда и сковороды с современным антипригарным (тефлоновым или керамическим) покрытием. На них нагар оставлять нельзя — он разрушает искусственное покрытие. Такую посуду нужно мыть мягкой губкой сразу после остывания.
Как правильно мыть "правильную" сковороду
Чтобы не уничтожить вкус будущих шедевров, забудьте про металлические щетки и агрессивные порошки.
- После готовки дайте сковороде немного остыть.
- Смойте остатки пищи простой горячей водой и мягкой щеткой или губкой (без жесткого абразивного слоя).
- Если что-то сильно пригорело, насыпьте на сковороду крупную соль, добавьте каплю воды и потрите губкой — соль сработает как мягкий скраб, который уберет остатки еды, но сохранит защитный слой масляной патины.
- После мытья обязательно вытрите посуду насухо, прогрейте полминуты на плите и смажьте изнутри тончайшим (буквально каплей) слоем растительного масла.
Позвольте вашей сковороде "постареть" красиво — и ваши домашние блюда обретут глубокий, насыщенный вкус, который раньше казался возможным только в ресторанах.