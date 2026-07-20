Эффект старой сковороды: почему излишняя чистота до блеска портит вкус некоторых блюд

Когда вы берете агрессивное чистящее средство (особенно с абразивными частицами или высоким содержанием щелочи) и металлическую губку, вы полностью уничтожаете этот полимеризованный слой. В результате посуда возвращается к своему первоначальному "голому" состоянию. И вот к чему это приводит: