Фиксировать ставку или нет: банковский эксперт отвечает на главный вопрос заемщиков

Руководитель направления ипотечного кредитования банка Luminor Каспар Саусайс объясняет, в чем разница между вариантами и на что обратить внимание. Процентная ставка по ипотечному кредиту состоит из двух частей - переменной ставки Euribor и банковской маржи, которая обычно остается неизменной на протяжении всего срока кредита. Клиент может выбрать, как часто будет пересматриваться Euribor - каждые три, шесть или 12 месяцев.