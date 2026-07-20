Фиксировать ставку или нет: банковский эксперт отвечает на главный вопрос заемщиков
Из-за инфляции и решений ЕЦБ многие заемщики стали внимательнее относиться к условиям ипотечных кредитов. Один из самых частых вопросов - какой период Euribor выбрать и стоит ли фиксировать процентную ставку.
Руководитель направления ипотечного кредитования банка Luminor Каспар Саусайс объясняет, в чем разница между вариантами и на что обратить внимание. Процентная ставка по ипотечному кредиту состоит из двух частей - переменной ставки Euribor и банковской маржи, которая обычно остается неизменной на протяжении всего срока кредита. Клиент может выбрать, как часто будет пересматриваться Euribor - каждые три, шесть или 12 месяцев.
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) - это ставка, по которой банки еврозоны кредитуют друг друга. В Латвии чаще всего выбирают трех- или шестимесячный период. Это означает, что в установленную дату банк пересчитывает процентную ставку по кредиту и размер ежемесячного платежа в соответствии с актуальным значением Euribor.
На уровень Euribor влияют решения Европейского центрального банка, инфляция и ситуация на финансовых рынках, поэтому показатель может как расти, так и снижаться. Альтернативой является фиксированная процентная ставка, которая позволяет сохранить неизменный ежемесячный платеж на определенный срок, например на пять лет.
Как срок пересмотра влияет на платежи
Выбор между коротким и длинным периодом пересмотра Euribor зависит от того, насколько заемщик готов к изменению ежемесячных платежей и насколько для него важна стабильность.
При трехмесячном периоде ставка пересматривается чаще. Это позволяет быстрее воспользоваться снижением Euribor, однако при росте ставок ежемесячный платеж также увеличится быстрее.
При выборе шестимесячного или годового периода платеж остается неизменным дольше, что делает расходы более предсказуемыми. Это особенно важно в период роста ставок, однако и снижение Euribor отразится на платеже позже. Сейчас Euribor стабилизировался на уровне 2-3%.
При этом изменения Euribor начинают влиять на конкретного заемщика только в дату пересмотра, указанную в его кредитном договоре. Например, если договор заключен 1 июня, а пересмотр предусмотрен раз в шесть месяцев, новая ставка будет применена только с 1 декабря.
Фиксированная ставка обеспечивает предсказуемость
Фиксированная процентная ставка устанавливается на определенный срок, например на пять лет. В течение этого времени размер ежемесячного платежа не меняется независимо от колебаний Euribor.
После окончания периода фиксации кредит обычно переводится на переменную ставку, однако во многих случаях клиент может снова зафиксировать процентную ставку.
Хотя фиксированная ставка обычно выше переменной, она защищает заемщика от краткосрочных скачков процентных ставок.
Универсального решения не существует
По словам представителя Luminor, нельзя заранее определить, какой вариант окажется выгоднее. Все зависит от финансовых возможностей семьи, отношения к риску и готовности адаптироваться к изменению процентных ставок.
Эксперт советует не пытаться прогнозировать движение рынка, поскольку сделать это с высокой точностью невозможно. Гораздо важнее оценить устойчивость семейного бюджета и способность справиться с возможным увеличением ежемесячных платежей.
При этом выбранный вариант не является окончательным. Во время действия кредита во многих случаях можно изменить период пересмотра Euribor или перейти на фиксированную ставку, однако банки обычно взимают за это стандартную комиссию.
Поскольку ипотека является долгосрочным обязательством, даже небольшие различия в структуре процентной ставки со временем могут существенно повлиять на общую стоимость кредита. Поэтому перед оформлением займа рекомендуется сравнить предложения разных банков, комиссии и другие условия, а при необходимости проконсультироваться со специалистом по кредитованию.