Как очистить динамик телефона за 2 минуты с помощью звука
Фото: Shutterstock
Существует простой, безопасный и совершенно бесплатный способ вернуть телефону прежний звук всего за пару минут — с помощью специального акустического метода.
Полезные советы

Как очистить динамик телефона за 2 минуты с помощью звука

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Каждый из нас сталкивался с этим: со временем звук из динамиков смартфона становится глухим, тихим или начинает неприятно хрипеть. Чаще всего причина банальна - в мелкие сеточки забилась пыль, ворс от карманов или попали капли воды после прогулки под дождем.

Не спешите бежать в сервисный центр или ковырять сетку иголками (так ее легко порвать). Существует простой, безопасный и совершенно бесплатный способ вернуть телефону прежний звук всего за пару минут — с помощью специального акустического метода.

Как это работает: физика против грязи

Метод очистки звуком основан на простой физике. Специальный аудиофайл генерирует низкочастотный звук определенной тональности — обычно в диапазоне от 150 до 200 Гц.

На этой частоте мембрана динамика начинает интенсивно вибрировать с огромной скоростью. Эти мощные звуковые колебания создают направленный поток воздуха, который буквально выталкивает забившийся мусор, пылинки и капли влаги наружу через защитную сетку.

Пошаговая инструкция по очистке

Процедура займет минимум времени и не требует никаких технических навыков.

  1. Подготовьте устройство. Отключите от телефона наушники или беспроводную колонку, если они сопряжены по Bluetooth.
  2. Прибавьте громкость. Установите громкость мультимедиа на абсолютный максимум — 100%. Вибрация должна быть максимально интенсивной.
  3. Расположите телефон правильно. Переверните гаджет экраном вниз или держите его так, чтобы отверстия забившегося динамика были направлены строго вниз. Это позволит силе тяжести помочь звуковым волнам вытолкнуть грязь.
  4. Запустите звук. Включите специальный очищающий звук (найти его можно по запросу clear speaker sound).
  5. Подождите 2 минуты. Позвольте звуку проиграть от 2 до 3 минут. В процессе вы можете увидеть, как из отверстий вылетают мелкие соринки или выходят мелкие капли воды.

После завершения процедуры аккуратно смахните остатки грязи с корпуса сухой мягкой щеткой или салфеткой из микрофибры.

Важное предупреждение: чего делать нельзя

  • Никаких острых предметов. Зубочистки, иголки и булавки — главный враг телефонных динамиков. Вы почти наверняка проткнете тонкую защитную мембрану, и тогда динамик придется полностью менять.
  • Откажитесь от сжатого воздуха. Баллоны со сжатым воздухом обладают слишком мощным давлением. Они не вычищают грязь, а загоняют ее еще глубже внутрь корпуса, а заодно могут повредить внутренние компоненты.
  • Не используйте агрессивную химию. Спирт или бытовые моющие средства могут растворить клей, на котором держится влагозащитная прокладка смартфона.

Если после двух-трех циклов очистки звуком динамик все еще хрипит, скорее всего, грязь успела спрессоваться, либо проблема кроется в аппаратной поломке. В таком случае устройство все же стоит отнести специалистам.

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