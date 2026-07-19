Секрет самых сочных домашних котлет - что добавить в фарш вместо хлеба
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Секрет самых сочных домашних котлет - что добавить в фарш вместо хлеба

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Многие добавляют в котлетный фарш размоченный хлеб, считая его главным секретом сочности. Однако есть ингредиент, который делает котлеты еще более мягкими и нежными. Речь идет о кабачке.

Почему кабачок лучше хлеба

Тертый кабачок содержит много влаги, которая постепенно выделяется во время жарки. Благодаря этому котлеты остаются сочными даже после полного приготовления. Еще один плюс - кабачок практически не меняет вкус мяса, особенно если использовать молодой овощ. Он лишь делает текстуру более нежной.

Сколько добавлять

На 500 г мясного фарша понадобится:

  • 150-200 г молодого кабачка;
  • 1 небольшая луковица;
  • 1 яйцо;
  • соль и черный перец по вкусу.

Кабачок натрите на крупной терке, слегка отожмите лишний сок и сразу смешайте с фаршем. Если оставить его надолго, он снова начнет выделять влагу.

Как приготовить

Смешайте фарш с кабачком, луком, яйцом и специями. Хорошо вымесите массу в течение 3-5 минут, затем дайте ей постоять 15-20 минут в холодильнике.

Сформируйте котлеты и обжарьте на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. После этого накройте сковороду крышкой и готовьте еще 5-7 минут на слабом огне или доведите котлеты до готовности в духовке.

Еще три продукта, которые делают котлеты сочнее

  • Тертый картофель - удерживает влагу и делает котлеты мягче.
  • Натертый репчатый лук - придает сочность и насыщенный вкус.
  • Ложка сметаны или натурального йогурта - делает фарш более нежным.

Главная ошибка

Не добавляйте слишком много наполнителей. Если кабачка или других овощей окажется больше трети от объема мяса, котлеты будут плохо держать форму и потеряют насыщенный мясной вкус. Оптимальное соотношение - около 150-200 г овощей на 500 г фарша.

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