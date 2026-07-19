Секрет самых сочных домашних котлет - что добавить в фарш вместо хлеба

Тертый кабачок содержит много влаги, которая постепенно выделяется во время жарки. Благодаря этому котлеты остаются сочными даже после полного приготовления. Еще один плюс - кабачок практически не меняет вкус мяса, особенно если использовать молодой овощ. Он лишь делает текстуру более нежной.