Секрет самых сочных домашних котлет - что добавить в фарш вместо хлеба
Многие добавляют в котлетный фарш размоченный хлеб, считая его главным секретом сочности. Однако есть ингредиент, который делает котлеты еще более мягкими и нежными. Речь идет о кабачке.
Почему кабачок лучше хлеба
Тертый кабачок содержит много влаги, которая постепенно выделяется во время жарки. Благодаря этому котлеты остаются сочными даже после полного приготовления. Еще один плюс - кабачок практически не меняет вкус мяса, особенно если использовать молодой овощ. Он лишь делает текстуру более нежной.
Сколько добавлять
На 500 г мясного фарша понадобится:
- 150-200 г молодого кабачка;
- 1 небольшая луковица;
- 1 яйцо;
- соль и черный перец по вкусу.
Кабачок натрите на крупной терке, слегка отожмите лишний сок и сразу смешайте с фаршем. Если оставить его надолго, он снова начнет выделять влагу.
Как приготовить
Смешайте фарш с кабачком, луком, яйцом и специями. Хорошо вымесите массу в течение 3-5 минут, затем дайте ей постоять 15-20 минут в холодильнике.
Сформируйте котлеты и обжарьте на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. После этого накройте сковороду крышкой и готовьте еще 5-7 минут на слабом огне или доведите котлеты до готовности в духовке.
Еще три продукта, которые делают котлеты сочнее
- Тертый картофель - удерживает влагу и делает котлеты мягче.
- Натертый репчатый лук - придает сочность и насыщенный вкус.
- Ложка сметаны или натурального йогурта - делает фарш более нежным.
Главная ошибка
Не добавляйте слишком много наполнителей. Если кабачка или других овощей окажется больше трети от объема мяса, котлеты будут плохо держать форму и потеряют насыщенный мясной вкус. Оптимальное соотношение - около 150-200 г овощей на 500 г фарша.