Зачем опытные повара сыплют соль на разделочную доску перед тем, как резать зелень?
Каждый, кто пробовал мелко нарезать пучок петрушки, укропа или кинзы, знаком с этой проблемой: кусочки листьев разлетаются по всему столу, прилипают к ножу, а сама зелень на доске превращается в кашеобразное месиво. У профессиональных поваров есть простой и эффективный трюк — слегка присыпать разделочную доску крупной солью перед началом работы.
Вот несколько причин, почему этот лайфхак кардинально меняет процесс.
Фиксация на месте
Зелень имеет легкий вес и гладкую поверхность, из-за чего она буквально «убегает» из-под лезвия. Кристаллики соли работают как естественный абразив и фиксатор. Они создают дополнительное трение, удерживая листья на одном месте. Это позволяет шинковать зелень гораздо быстрее, аккуратнее и безопаснее.
Сохранение сочности и текстуры
Когда вы резете зелень обычным способом, сок выделяется на доску, и вы теряете ароматные эфирные масла. Соль быстро впитывает эту влагу прямо в процессе резки. В итоге весь сок остается в блюде, а не размазывается по дереву или пластику.
Кроме того, благодаря соли нож именно режет, а не давит нежные листья. Зелень остается пышной и рассыпчатой, а не превращается в мокрую кашицу.
Защита от скольжения ножа
Если доска влажная, лезвие шеф-ножа может легко соскользнуть, что чревато порезами. Слой соли под зеленью выступает в роли своеобразного тормоза для ножа, делая каждое движение более контролируемым.
Как правильно применять этот трюк
- Выбирайте правильную соль. Мелкая соль здесь не подойдет — она быстро растворится. Нужна крупная поваренная или морская соль.
- Контролируйте количество. Достаточно буквально одной-двух щепоток.
- Учитывайте баланс в блюде. Помните, что эта соль попадет в финальное блюдо вместе с зеленью. Обязательно скорректируйте общее количество соли в супе, салате или соусе, чтобы не пересолить еду.