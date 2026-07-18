Зачем опытные повара сыплют соль на разделочную доску перед тем, как резать зелень?
Фото: Otkrito.lv
У профессиональных поваров есть простой и эффективный трюк — слегка присыпать разделочную доску крупной солью перед началом работы.
Полезные советы

Зачем опытные повара сыплют соль на разделочную доску перед тем, как резать зелень?

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Каждый, кто пробовал мелко нарезать пучок петрушки, укропа или кинзы, знаком с этой проблемой: кусочки листьев разлетаются по всему столу, прилипают к ножу, а сама зелень на доске превращается в кашеобразное месиво. У профессиональных поваров есть простой и эффективный трюк — слегка присыпать разделочную доску крупной солью перед началом работы.

Вот несколько причин, почему этот лайфхак кардинально меняет процесс.

Фиксация на месте

Зелень имеет легкий вес и гладкую поверхность, из-за чего она буквально «убегает» из-под лезвия. Кристаллики соли работают как естественный абразив и фиксатор. Они создают дополнительное трение, удерживая листья на одном месте. Это позволяет шинковать зелень гораздо быстрее, аккуратнее и безопаснее.

Сохранение сочности и текстуры

Когда вы резете зелень обычным способом, сок выделяется на доску, и вы теряете ароматные эфирные масла. Соль быстро впитывает эту влагу прямо в процессе резки. В итоге весь сок остается в блюде, а не размазывается по дереву или пластику.

Кроме того, благодаря соли нож именно режет, а не давит нежные листья. Зелень остается пышной и рассыпчатой, а не превращается в мокрую кашицу.

Защита от скольжения ножа

Если доска влажная, лезвие шеф-ножа может легко соскользнуть, что чревато порезами. Слой соли под зеленью выступает в роли своеобразного тормоза для ножа, делая каждое движение более контролируемым.

Как правильно применять этот трюк

  • Выбирайте правильную соль. Мелкая соль здесь не подойдет — она быстро растворится. Нужна крупная поваренная или морская соль.
  • Контролируйте количество. Достаточно буквально одной-двух щепоток.
  • Учитывайте баланс в блюде. Помните, что эта соль попадет в финальное блюдо вместе с зеленью. Обязательно скорректируйте общее количество соли в супе, салате или соусе, чтобы не пересолить еду.

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