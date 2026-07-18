Может ли пассажира "высосать" из самолета через иллюминатор? Новый страх после ЧП на рейсе Ryanair

Эксперт Портсмутского университета Джейсон Найт объясняет, что наиболее мощный поток воздуха длится всего несколько секунд - до тех пор, пока давление внутри салона не сравняется с внешним. Кроме того, иллюминаторы сравнительно небольшие, и взрослый человек зачастую сам перекрывает образовавшееся отверстие.