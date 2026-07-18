Может ли пассажира "высосать" из самолета через иллюминатор? Новый страх после ЧП на рейсе Ryanair
После шокирующего инцидента на рейсе Ryanair, где пассажира едва не выбросило из самолета через разбитое окно, многие задумались: может ли подобное повториться? Авиационные эксперты дали однозначный ответ.
Напомним, инцидент произошел на рейсе Ryanair из Салоников в Мемминген. По предварительной информации, примерно на высоте пяти километров у самолета Boeing 737-800 произошла неисправность правого двигателя. Предполагается, что его обломки выбили окно. Из-за резкой разгерметизации один из пассажиров оказался частично выброшен наружу, однако его удержали ремень безопасности и помощь других пассажиров.
Может ли это повториться?
Специалисты подчеркивают, что подобные случаи чрезвычайно редки. Последний аналогичный инцидент произошел в 2018 году в США, когда у самолета Southwest Airlines обломки двигателя выбили окно. Тогда пассажиры смогли втащить женщину обратно в салон, однако позже она скончалась от полученных травм.
В 2024 году широкий резонанс также вызвал случай с самолетом Alaska Airlines, у которого во время полета оторвалась заглушка дверного проема. К счастью, соседние кресла оказались пустыми.
BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026
According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp
Почему людей полностью не выбрасывает из самолета?
Хотя в кино часто показывают, что при разгерметизации пассажиров буквально "высасывает" наружу, в действительности все происходит иначе.
Эксперт Портсмутского университета Джейсон Найт объясняет, что наиболее мощный поток воздуха длится всего несколько секунд - до тех пор, пока давление внутри салона не сравняется с внешним. Кроме того, иллюминаторы сравнительно небольшие, и взрослый человек зачастую сам перекрывает образовавшееся отверстие.
Именно поэтому крайне важно всегда оставаться пристегнутым ремнем безопасности - это может спасти жизнь.
Кто находится в наибольшей опасности?
По словам специалистов, максимальный риск существует для пассажиров, сидящих непосредственно у окна и не пристегнутых ремнем. Особенно это касается детей и людей небольшого роста, которые теоретически могут проскользнуть через поврежденный иллюминатор.
Более серьезную опасность представляло бы повреждение в районе двери самолета, поскольку дверной проем значительно больше окна. Однако такие происшествия также происходят исключительно редко.
Что становится причиной подобных происшествий?
Расследование инцидента продолжается, однако эксперты предполагают, что причиной стал отказ двигателя. Вместе с тем они отмечают, что в подобных случаях важную роль могут играть техническое состояние самолета и качество его обслуживания.
Эксперт по авиационной безопасности Лестерского университета Саймон Беннет указывает, что сегодня обслуживание самолетов и производство комплектующих все чаще передаются подрядным организациям, что может осложнять контроль качества.
Что советуют эксперты пассажирам?
Специалисты рекомендуют всегда держать ремень безопасности застегнутым даже после отключения соответствующего светового табло, поскольку заранее невозможно предсказать ни турбулентность, ни возникновение чрезвычайной ситуации.
Кроме того, пассажирам советуют внимательно слушать инструкции экипажа перед взлетом и в случае чрезвычайной ситуации строго выполнять все указания бортпроводников.
Несмотря на то, что произошедшее на рейсе Ryanair напоминает сюжет голливудского фильма-катастрофы, авиационные эксперты подчеркивают: коммерческая авиация по-прежнему остается одним из самых безопасных видов транспорта в мире.