Собрались с ребенком за границу? Жителей Латвии предупредили об одном важном правиле
Министерство юстиции напоминает: если ребенок выезжает за границу, оба родителя должны быть осведомлены о его местонахождении и условиях поездки, если иное не предусмотрено решением суда или соглашением между родителями.
Если на изменение постоянного места жительства ребенка не получено согласие второго родителя или соответствующее решение суда, после завершения поездки или визита ребенок должен быть возвращен в страну своего постоянного проживания. Если один из родителей единолично принимает решение на длительное время остаться с ребенком в другой стране, существенно ограничивая право второго родителя на опеку и общение с ребенком, такие действия с юридической точки зрения считаются международным похищением ребенка.
Случаи, когда один из родителей вывозит или удерживает ребенка в другой стране без согласия второго родителя, нарушая его право на опеку, регулируются Гаагской конвенцией от 25 октября 1980 года о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. В Латвии она действует с 1 февраля 2002 года. Согласно Конвенции, похищение ребенка имеет место в том случае, если нарушены права на опеку, установленные законом, судебным решением или имеющим юридическую силу соглашением.
В каждой стране, ратифицировавшей Конвенцию, действует центральный орган, отвечающий за рассмотрение подобных дел. В Латвии эти функции выполняет Министерство юстиции.
Исполняя положения Гаагской конвенции, Министерство юстиции рассматривает обращения родителей о незаконном вывозе ребенка и передает их компетентным органам соответствующего иностранного государства. Именно компетентный орган другой страны принимает решение о том, имел ли место незаконный вывоз ребенка в понимании Конвенции и подлежит ли ребенок возвращению в Латвию.
Это означает, что если Министерство юстиции получает от одного из родителей заявление о местонахождении ребенка в другой стране или о возможном незаконном вывозе, оно предпринимает предусмотренные Конвенцией действия для урегулирования ситуации.
Ежегодно Министерство юстиции получает в среднем от 30 до 40 новых обращений о возвращении детей в страну их постоянного проживания на основании Гаагской конвенции. Это касается как случаев возвращения детей из-за границы в Латвию, так и из Латвии в другие страны.
Информация о том, как действовать и куда обращаться за помощью в случае незаконного перемещения ребенка в другую страну, размещена на сайте Министерства юстиции.