Собрались с ребенком за границу? Жителей Латвии предупредили об одном важном правиле

Если на изменение постоянного места жительства ребенка не получено согласие второго родителя или соответствующее решение суда, после завершения поездки или визита ребенок должен быть возвращен в страну своего постоянного проживания. Если один из родителей единолично принимает решение на длительное время остаться с ребенком в другой стране, существенно ограничивая право второго родителя на опеку и общение с ребенком, такие действия с юридической точки зрения считаются международным похищением ребенка.