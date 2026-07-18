Идете в лес - шумите! Простые правила безопасности, которые уберегут вас от конфликта с медведем
В последние месяцы в Латвии регулярно сообщают о встречах с медведями. Зоолог Вилнис Скуя отмечает, что это не просто впечатление - популяция медведей действительно растет, а вместе с ней увеличивается и вероятность встретить крупнейшего хищника латвийских лесов.
Страховая компания ERGO совместно с зоологом объясняет, почему медведи все чаще попадаются людям на глаза и как правильно действовать при встрече с ними в лесу или на частной территории.
Почему медведей стали видеть чаще?
"У нас нет оснований не доверять ученым - численность медведей действительно увеличилась. Одновременно нужно учитывать, что сегодня почти у каждого в кармане есть телефон с камерой, в лесах установлены автоматические фотоловушки, а информация в социальных сетях распространяется очень быстро. Поэтому и создается впечатление, что медведей стало еще больше", - рассказывает зоолог Вилнис Скуя.
По словам специалиста, чаще всего люди встречают молодых медведей, которые еще ищут собственную территорию. Медвежата проводят с матерью около двух лет, а в возрасте от трех до семи лет активно странствуют, пока не найдут место для самостоятельной жизни.
"У взрослых медведей, достигших примерно десятилетнего возраста, территории уже сформированы, поэтому они перемещаются в пределах сравнительно небольшого района. Молодые медведи гораздо любопытнее - они ищут свое место, исследуют окрестности и именно поэтому чаще оказываются рядом с людьми", - объясняет зоолог.
Наиболее высока вероятность встретить медведя в Северном Видземе возле границы с Эстонией, а также в других частях Видземе и Селии. Однако отдельные случаи все чаще фиксируют и в других регионах Латвии.
Медведь не агрессивен, но очень силен
Хотя бурый медведь в большинстве случаев избегает человека, он является крупнейшим наземным хищником Латвии. Взрослый самец может весить более 250 килограммов и на короткой дистанции развивать скорость до 50 километров в час. Поэтому пытаться убежать от медведя бессмысленно.
Зоолог напоминает, что даже медвежонок, который кажется небольшим, способен представлять серьезную опасность.
"На втором году жизни медвежонок уже достигает размеров крупной собаки и весит почти столько же, сколько взрослый человек. Кроме того, медведь чрезвычайно силен - даже сравнительно легкий удар лапой может причинить человеку очень тяжелые травмы", - подчеркивает Скуя.
Еще одна часто неправильно понимаемая особенность поведения - медведь встает на задние лапы. Хотя это выглядит пугающе, обычно животное не готовится к нападению, а пытается лучше рассмотреть и оценить происходящее вокруг.
Как действовать при встрече с медведем?
"Если медведь вас еще не заметил, лучше всего оставаться на месте и позволить ему уйти. В большинстве случаев он воспринимает человека как потенциальную угрозу и предпочитает удалиться. Если животное приближается, не нужно бежать. Следует медленно отступать, не поворачиваясь к нему спиной. Убежать от медведя невозможно, но чаще всего он сам потеряет интерес и уйдет", - советует зоолог.
Если человек умеет хорошо лазить по деревьям, в отдельных ситуациях можно попытаться спастись таким способом, поскольку взрослые медведи не любят забираться на деревья. Однако молодые особи и медвежата делают это очень ловко, поэтому сначала необходимо оценить возраст животного.
Особая осторожность требуется, если поблизости замечены медвежата - это означает, что рядом может находиться их мать. Не следует приближаться и к местам, где видны останки убитого животного или собираются вороны и другие птицы. Там может кормиться медведь, который воспримет приближение человека как угрозу своей добыче.
Если вы отправились в лес вместе с другими людьми, специалист советует держаться группой. Большое число людей сильнее пугает медведя, а спокойный разговор и другие звуки помогают животному заранее заметить присутствие людей и избежать неожиданной встречи.
Если медведь все же проявляет интерес и приближается, людям следует встать плотно друг к другу и по возможности растянуть на вытянутых руках куртки или другую одежду, чтобы визуально казаться крупнее. Необычный меняющийся силуэт может сбить медведя с толку и заставить его отказаться от дальнейшего приближения.
Отправляясь в лес в одиночку, также рекомендуется время от времени обозначать свое присутствие - хлопать в ладоши, разговаривать, свистеть, звенеть ключами, стучать по ведру или использовать колокольчик. Это позволит медведю заранее заметить человека и не создаст впечатления, что тот пытается незаметно приблизиться.
Что делать, если медведь пришел на частную территорию?
Медведи чаще всего приходят к домам в поисках пищи. Их могут привлекать компостные кучи, пасеки, корм для животных и другие легкодоступные источники еды.
"Если медведь несколько раз за короткий период возвращается на территорию, об этом обязательно нужно сообщить Государственной службе леса, Управлению охраны природы или своему самоуправлению. Сначала животное можно попытаться отпугнуть громкими металлическими звуками. Но если оно продолжает приближаться, не следует рисковать - лучше оставаться в помещении", - говорит зоолог.
Медведям особенно не нравятся резкие и неестественные звуки, поэтому для отпугивания можно использовать металлические предметы или громкий свисток. При этом звуки выстрелов и огонь обычно не пугают животных, поскольку в природе они регулярно сталкиваются с грозами, лесными пожарами и другими подобными явлениями.
В отдельных ситуациях эффективны специальные средства для отпугивания медведей, распыляющие не перечный газ, а липкую гелевую струю. Зоолог подчеркивает, что необходимо выбирать средства, предназначенные именно для европейских бурых медведей, поскольку продукция из других регионов может не подходить для условий Латвии.
"Важно помнить, что диких животных ни в коем случае нельзя подкармливать. Если медведи регулярно ощущают запах человека в местах, где есть пища, со временем они начинают связывать людей с едой, становятся смелее и чаще подходят к населенным пунктам. Поэтому нельзя допускать, чтобы пищевые отходы и другие источники корма были для них легко доступны", - подчеркивает Вилнис Скуя.
Нужно учиться жить рядом, а не бояться
"Медведей становится больше, а значит, обществу необходимо учиться сосуществовать с этими дикими животными. Важно понимать, что в большинстве случаев медведь сам не хочет встречаться с человеком. Конфликты чаще всего возникают случайно или когда животное чувствует угрозу. Поэтому лучшая защита - знание особенностей поведения медведей и спокойные, продуманные действия", - говорит руководитель страховых продуктов в сфере путешествий и несчастных случаев Вита Зукуле.