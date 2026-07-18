Идете в лес - шумите! Простые правила безопасности, которые уберегут вас от конфликта с медведем

"Если медведь вас еще не заметил, лучше всего оставаться на месте и позволить ему уйти. В большинстве случаев он воспринимает человека как потенциальную угрозу и предпочитает удалиться. Если животное приближается, не нужно бежать. Следует медленно отступать, не поворачиваясь к нему спиной. Убежать от медведя невозможно, но чаще всего он сам потеряет интерес и уйдет", - советует зоолог.