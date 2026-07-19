Ребенок не хочет убирать игрушки? Психолог объяснила, как избежать вечной борьбы
Кубики на полу, цветные карандаши под диваном или одежда, оставленная на стуле, - во многих домах, где растут дети, это привычная часть повседневной жизни. Наведение порядка редко входит в число любимых занятий как детей, так и взрослых, однако эксперты отмечают: цель вовсе не в том, чтобы детская комната и весь дом всегда выглядели идеально. Гораздо важнее привить детям привычку заботиться о своих вещах и поддерживать порядок в окружающем пространстве, что помогает развивать ответственность и самостоятельность.
Психолог Кристине Дудиня объясняет, что забота о своих вещах и окружающем пространстве помогает детям развивать чувство ответственности, веру в собственные силы и уверенность в себе. Опыт "Я могу это сделать" создает ощущение успеха и постепенно приучает мозг к тому, что преодоление трудностей, несмотря на первоначальное нежелание, связано с положительными эмоциями и чувством достижения. Такие повседневные ситуации формируют у детей устойчивость, самостоятельность и внутреннюю мотивацию - качества, которые будут им в дальнейшем полезны в школе, на работе и в отношениях с другими людьми.
Согласно исследованию IKEA "Жизнь дома", 38% жителей Латвии считают, что чистый и организованный дом помогает им чувствовать себя лучше. Именно поэтому умение заботиться об окружающем пространстве является важным жизненным навыком, который стоит развивать с раннего возраста, говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
"Дети гораздо легче вырабатывают устойчивую привычку поддерживать порядок, когда этот процесс не превращается в борьбу с родителями, а становится естественной частью повседневной жизни. Родители могут этому способствовать, если сначала будут наводить порядок вместе с ребенком, постепенно передавая ему все больше ответственности, предлагая понятные и посильные задания, а также поощряя его усилия", - говорит психолог.
Функциональное пространство формирует полезные привычки
"Один из самых простых способов мотивировать детей поддерживать порядок - это превратить уборку в увлекательное занятие. Коробки для хранения разных размеров и цветов помогут сделать наведение порядка настоящей игрой, когда детям нужно найти правильное место для кубиков, игрушечных машинок или мягких игрушек. Коробки, корзины и органайзеры с отделениями для принадлежностей для творчества не только помогают поддерживать порядок, но и учат детей полезным навыкам организации пространства", - отмечает дизайнер интерьеров.
Он добавляет, что поддерживать порядок детям гораздо легче, когда они могут без труда дотянуться до своих вещей. Низко расположенные настенные системы хранения, яркие стеллажи и полки позволяют ребенку самостоятельно доставать любимые книги и игрушки, а после использования без труда возвращать их на место.
"Для детей младшего возраста даже обычный коврик может стать практичным решением для поддержания порядка. Он четко обозначает игровую зону, а некоторые модели, которые одновременно выполняют функции хранения, одним быстрым движением превращаются в мешок для игрушек, если стянуть их углы", - рассказывает Римкус.
Ответственность приходит с возрастом
И психолог, и дизайнер интерьеров отмечают, что привычка поддерживать порядок формируется у детей постепенно. Устойчивые привычки появляются тогда, когда поддержание порядка становится простой и предсказуемой частью повседневной жизни, а не стремлением к идеальному порядку. На разных этапах взросления ребенка лучше всего работают разные подходы, а полезные привычки формируются легче, когда домашнее пространство соответствует возрасту ребенка и его меняющимся потребностям.
С малышами в возрасте от 18 месяцев до 3 лет поддерживать порядок зачастую проще всего, поскольку в этом возрасте дети от природы любят раскладывать вещи по своим местам. Формированию этой привычки помогают низкие полки, открытые системы хранения и контейнеры с понятными изображениями, показывающими, что и куда следует складывать, при этом наведение порядка можно превратить в увлекательную игру.
Для дошкольников в возрасте от 3 до 6 лет родители могут постепенно вводить простые задания, состоящие из двух или трех действий, и сделать наведение порядка частью повседневной жизни. Если убирать вместе с ребенком каждый день перед ужином или сном, это постепенно превратится в привычку. В этом возрасте также полезны разноцветные коробки, корзины и органайзеры с отделениями, поскольку они помогают детям научиться сортировать свои вещи и понимать, где место каждого предмета.
Дети в возрасте от 6 до 9 лет часто уже готовы брать на себя больше ответственности. Их можно поощрять самостоятельно поддерживать порядок в школьном рюкзаке, на письменном столе и в своей комнате. Для этого полезно выделить постоянные места для рюкзака, спортивных принадлежностей, материалов для творчества и школьных принадлежностей.
Для подростков особенно важна самостоятельность. Их комната становится личным пространством, и чрезмерный контроль часто приводит скорее к сопротивлению, чем к сотрудничеству. Более эффективный подход - договориться с подростком о правилах поддержания порядка в общих помещениях дома, оставив личное пространство под его собственную ответственность, при необходимости предлагая поддержку и помогая найти решения, которые будут удобны именно ему.
Количественное исследование "Жизнь дома" было проведено международной исследовательской и аналитической группой YouGov по заказу IKEA. Опрос проводился в период с мая по июнь 2024 года с использованием онлайн-панелей. В Латвии в исследовании приняли участие 1011 жителей.