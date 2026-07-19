Ребенок не хочет убирать игрушки? Психолог объяснила, как избежать вечной борьбы

Психолог Кристине Дудиня объясняет, что забота о своих вещах и окружающем пространстве помогает детям развивать чувство ответственности, веру в собственные силы и уверенность в себе. Опыт "Я могу это сделать" создает ощущение успеха и постепенно приучает мозг к тому, что преодоление трудностей, несмотря на первоначальное нежелание, связано с положительными эмоциями и чувством достижения. Такие повседневные ситуации формируют у детей устойчивость, самостоятельность и внутреннюю мотивацию - качества, которые будут им в дальнейшем полезны в школе, на работе и в отношениях с другими людьми.