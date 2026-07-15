Домашние пончики на кефире: пышные, нежные и без дрожжей
Фото: Otkrito.lv
Нежные пончики на кефире - простой рецепт для всей семьи.
Полезные советы

Домашние пончики на кефире: пышные, нежные и без дрожжей

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Пончики на кефире готовятся быстро, не требуют дрожжей и длительной расстойки. Они получаются мягкими внутри и румяными снаружи.

Ингредиенты

  • Кефир - 250 мл
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сахар - 3 ст. ложки
  • Ванильный сахар - 1 ч. ложка
  • Соль - щепотка
  • Сода - 0,5 ч. ложки
  • Растительное масло - 2 ст. ложки в тесто
  • Мука - примерно 350-400 г
  • Растительное масло - для жарки
  • Сахарная пудра - для подачи

Приготовление

Кефир заранее достаньте из холодильника, чтобы он немного согрелся. Перелейте его в миску, добавьте соду, перемешайте и оставьте на 2-3 минуты.

Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар, соль и растительное масло. Перемешайте венчиком до однородности.

Постепенно всыпайте просеянную муку. Сначала перемешивайте тесто ложкой, затем руками. Оно должно получиться мягким, эластичным и слегка липким. Не добавляйте слишком много муки, иначе пончики будут плотными.

Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной около 1 см. Вырежьте кружки стаканом, а небольшие отверстия в центре сделайте крышкой или маленькой формочкой.

Разогрейте в глубокой сковороде или кастрюле растительное масло. Его должно быть столько, чтобы пончики свободно плавали и не касались дна.

Жарьте пончики небольшими партиями на среднем огне примерно по 1-2 минуты с каждой стороны. Они должны равномерно подрумяниться.

Готовые пончики выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Важные советы

  • Не забивайте тесто мукой. Чем мягче оно будет, тем нежнее получатся пончики.
  • Масло не должно быть слишком горячим. В противном случае пончики быстро подгорят снаружи, но останутся сырыми внутри.
  • Подавать пончики лучше теплыми. При желании их можно покрыть шоколадной глазурью, сахарной помадкой или обвалять в смеси сахара и корицы.

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