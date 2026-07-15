Кредит по наследству: как не остаться с долгами умершего родственника в Латвии

Это особенно важно потому, что после принятия наследства отказаться от него уже нельзя. Закон предусматривает, что кредиторы могут заявить свои требования к наследству в течение двух месяцев, а срок подачи заявлений наследниками не может быть короче трех месяцев со дня публикации соответствующего объявления. Таким образом, потенциальный наследник может сначала убедиться, что пассивы наследства, то есть обязательства, не превышают его активы. Если долги окажутся больше стоимости имущества, человек сможет принять взвешенное решение о том, стоит ли принимать наследство.