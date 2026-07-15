Кредит по наследству: как не остаться с долгами умершего родственника в Латвии
Потеря близкого человека нередко означает не только эмоциональную нагрузку, но и необходимость решать практические и юридические вопросы. Хотя наследство чаще всего связывают с недвижимостью, автомобилем, денежными накоплениями и другими активами, в него могут входить и невыполненные обязательства умершего, в том числе долги. Как действовать в такой ситуации, объясняет старший юрист отдела судебных разбирательств банка Luminor Мартиньш Крауклис.
Первый шаг - обратиться к нотариусу
Наследственные дела в Латвии ведут присяжные нотариусы. Они собирают информацию об оставленном имуществе, возможных наследниках и обязательствах, включая кредиты. Это довольно длительный процесс, который может занять от нескольких месяцев до года и более. В сложных случаях, например при большом объеме наследства, когда к составлению описи привлекается присяжный судебный исполнитель и при необходимости сертифицированный оценщик недвижимости, оформление наследственного дела может потребовать еще больше времени.
Важно понимать, что вместе с имуществом близкого человека можно унаследовать и его обязательства и долги. Это могут быть как обычные платежи, например счета за коммунальные услуги или телефонную связь, так и более крупные финансовые обязательства, включая ипотечный кредит. Поэтому перед принятием наследства, особенно если наследник не уверен, что знает обо всех долгах умершего, необходимо тщательно выяснить общий состав наследства.
Это особенно важно потому, что после принятия наследства отказаться от него уже нельзя. Закон предусматривает, что кредиторы могут заявить свои требования к наследству в течение двух месяцев, а срок подачи заявлений наследниками не может быть короче трех месяцев со дня публикации соответствующего объявления. Таким образом, потенциальный наследник может сначала убедиться, что пассивы наследства, то есть обязательства, не превышают его активы. Если долги окажутся больше стоимости имущества, человек сможет принять взвешенное решение о том, стоит ли принимать наследство.
Каждый потенциальный наследник должен учитывать, что наследство представляет собой совокупность имущества, прав и обязательств. Нельзя принять только желаемую часть, например недвижимость без обременений и накопления, но отказаться от объекта, приобретенного в кредит. Поэтому окончательное решение о принятии или отказе от наследства следует принимать только после того, как будет точно установлен весь объем имущества и долгов.
Кредит в наследство: что делать с платежами?
Одна из наиболее распространенных ошибок - считать, что после смерти заемщика прекращаются и его обязательства, а платежи по кредиту больше вносить не нужно. Однако наследство продолжает существовать как единое целое, включающее имущество, права и обязательства. Поэтому обязательства по кредитному договору не прекращаются, а продолжают действовать в соответствии с его условиями, включая график платежей.
После принятия наследства весь комплекс прав и обязательств, в том числе кредитные обязательства, переходит к наследнику. Поэтому, если известно о наличии кредита, необходимо как можно скорее связаться с банком и сообщить о смерти заемщика.
Если потенциальный наследник знает размер платежа и номер кредитного счета и намерен сохранить имущество, рекомендуется продолжать вносить ежемесячные платежи во время оформления наследства, чтобы не допустить просрочки. На практике нередко бывает, что переживший супруг, который станет наследником, знает об ипотечном кредите умершего. Если же потенциальный наследник уже является созаемщиком или поручителем, у него есть обязанность продолжать выплаты.
После того как присяжный нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство, наследнику необходимо обратиться в кредитное учреждение, предоставить документ и вместе с банком определить дальнейший порядок выполнения обязательств.
Важно также знать, что с 1 января 2025 года в Латвии действует норма, согласно которой ответственность наследников по долгам умершего всегда ограничена стоимостью наследства. Это означает, что долги покрываются за счет входящего в наследство имущества, например недвижимости, накоплений или других ценностей, а не из личных средств или имущества наследников.
При этом, если наследник хочет сохранить имущество, ему необходимо рассчитаться с банком или другим кредитором в пределах стоимости наследства. Такое регулирование существенно усиливает защиту наследников и снижает риск неожиданных финансовых потерь. Оно применяется только в тех случаях, когда человек умер после 1 января 2025 года.
Необходимо выяснить, была ли оформлена страховка
Сегодня у многих людей есть финансовые обязательства, включая кредиты. Поэтому в каждой семье важно заранее обсудить, есть ли у основных кормильцев страхование, которое сможет защитить близких в случае несчастья.
Если страховки нет, стоит оценить необходимость ее оформления. Например, страхование жизни заемщика может защитить его семью и наследников от финансовой нагрузки, которую они иначе не смогли бы себе позволить. В таком случае страховая компания покрывает оставшуюся сумму кредита или ее часть в зависимости от условий полиса.
Страховщики предлагают разные варианты страхования жизни, поэтому каждый человек, который хочет позаботиться о семье на случай несчастья, может подобрать вид страхования, соответствующий его ситуации и финансовым обязательствам.