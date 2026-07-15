Как не испортить мясо в жару: распространенные ошибки покупателей
Летние пикники, приготовленный на гриле ужин и отдых на природе часто невозможно представить без блюд из мяса. Однако даже качественное мясо может быстро потерять свежесть или стать небезопасным для употребления, если его неправильно транспортировать, хранить и готовить. Lidl делится практическими советами о том, какие принципы безопасности пищевых продуктов особенно важны в жаркий сезон.
"Чтобы обеспечить клиентам свежесть и качество мяса, розничные сети используют различные логистические решения, системы контроля температуры и технологии упаковки. Но все это может потерять смысл, если после покупки продукта не обеспечить его правильную транспортировку и хранение. Летом эти вопросы становятся еще более актуальными, так как при более высокой температуре бактерии размножаются значительно быстрее. Поэтому уже в магазине стоит подумать о том, как долго мясо будет находиться вне холодильника, как оно будет транспортироваться и где будет храниться до приготовления", - рассказывает руководитель департамента качества и устойчивого развития Lidl в странах Балтии Каролис Лебедникас.
Главное - непрерывная холодовая цепь
Контроль температуры - один из важнейших факторов, обеспечивающих свежесть и качество мяса. Поэтому она отслеживается на всем пути доставки вплоть до магазина с помощью специальных устройств контроля температуры, которые размещаются на паллетах.
Однако за сохранение свежести мяса после покупки отвечает и сам покупатель. Планируя покупки, свежее мясо рекомендуется класть в корзину в самом конце, прямо перед тем, как отправиться к кассе. Таким образом сокращается время, которое продукты проводят при комнатной температуре.
"С момента покупки мясо должно попасть в холодильник или другое прохладное место хранения в течение двух часов. Если после покупок предстоит более долгая поездка на дачу, пикник или в другой пункт назначения, рекомендуется использовать сумку-холодильник с заранее замороженными хладоэлементами, которые помогают поддерживать подходящую температуру продукта во время транспортировки. По прибытии на место мясо следует как можно скорее положить в холодильник или, если запланирована готовка, немедленно выложить на гриль", - поясняет Лебедникас.
Как сохранить мясо свежим до приготовления?
Мясо, которое не готовится сразу, независимо от того, куплено ли оно только что или осталось после пикника, рекомендуется хранить в самом холодном месте холодильника - на нижней полке. Летом особенно важно не оставлять мясо при комнатной температуре на длительное время, так как тепло создает благоприятные условия для размножения бактерий.
"Если мясо хранится в оригинальной закрытой упаковке, его необходимо использовать до указанного срока годности. После вскрытия упаковки свежие продукты животного происхождения рекомендуется использовать в течение 1-2 дней. Маринованное мясо в холодильнике также лучше хранить не дольше пары дней, особенно если для маринада использованы молочные продукты или лук", - советует Лебедникас.
Одним из важнейших факторов, обеспечивающих свежесть мяса, является соответствующая упаковка. Упакованные продукты защищены от прямого контакта с воздухом, светом и влагой, которые способствуют процессам порчи. Упаковка помогает дольше сохранять мясо свежим, поскольку ограничивает его контакт с внешней средой, тем самым замедляя окисление и размножение бактерий.
Одними из самых эффективных видов упаковки для мяса считаются вакуумная упаковка и упаковка в модифицированной атмосфере. При вакуумной упаковке удаляется воздух, что замедляет процессы порчи продукта и ограничивает размножение многих микроорганизмов. В свою очередь, при упаковке в модифицированной атмосфере используется специальная смесь газов, которая помогает дольше сохранять мясо свежим и качественным.
Мыть сырое куриное мясо не следует
При приготовлении мяса дома особенно важно избегать перекрестного загрязнения - процесса, когда микробы, химические вещества или аллергены непреднамеренно переносятся с одного продукта, поверхности или объекта на другой. Это может произойти, если бактерии с сырого мяса через руки, разделочные доски, ножи или другие кухонные принадлежности попадают на уже готовую еду. Поэтому для сырого мяса и готовых блюд рекомендуется использовать отдельные разделочные доски, ножи и другие кухонные принадлежности.
"Мытье сырого куриного мяса под проточной водой - одна из самых распространенных ошибок при приготовлении еды. При этом существует риск распространения опасных бактерий, таких как сальмонеллы и кампилобактерии, на раковину, рабочие поверхности, кухонные принадлежности и даже одежду. Важно знать, что избавиться от этих бактерий путем мытья мяса невозможно. Их можно уничтожить только правильной термической обработкой, а именно, тщательно прожарив или отварив мясо птицы при высокой температуре", - отмечает Лебедникас.
После каждого приготовления пищи необходимо тщательно помыть руки, а ножи и разделочные доски следует вымыть под теплой проточной водой с использованием средства для мытья посуды. Кухонные поверхности, которые соприкасались с сырым мясом, рекомендуется очищать дезинфицирующими средствами и вытирать одноразовыми бумажными полотенцами.
Правильное маринование и приготовление помогают сохранить вкус
Мясо рекомендуется мариновать в холодильнике, а не при комнатной температуре. Летом мясо не следует долго оставлять на столе или на улице в ожидании приготовления, так как качество даже маринованного мяса может быстро ухудшиться. При жарке на гриле или сковороде мясо не следует слишком часто переворачивать или прижимать, так как при этом оно теряет сок. "Чтобы убедиться в том, что мясо достаточно прожарено, важна надлежащая термическая обработка. Недостаточно прожаренное мясо может вызвать более высокий риск пищевого отравления, поэтому рекомендуется готовить его, пока оно не достигнет безопасной внутренней температуры. Самый надежный способ проверить это - использовать пищевой термометр. Если его нет, мясо можно надрезать и убедиться в том, что его структура однородна, а вытекающий сок - прозрачен", - советует эксперт.