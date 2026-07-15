Как не испортить мясо в жару: распространенные ошибки покупателей

Мясо рекомендуется мариновать в холодильнике, а не при комнатной температуре. Летом мясо не следует долго оставлять на столе или на улице в ожидании приготовления, так как качество даже маринованного мяса может быстро ухудшиться. При жарке на гриле или сковороде мясо не следует слишком часто переворачивать или прижимать, так как при этом оно теряет сок. "Чтобы убедиться в том, что мясо достаточно прожарено, важна надлежащая термическая обработка. Недостаточно прожаренное мясо может вызвать более высокий риск пищевого отравления, поэтому рекомендуется готовить его, пока оно не достигнет безопасной внутренней температуры. Самый надежный способ проверить это - использовать пищевой термометр. Если его нет, мясо можно надрезать и убедиться в том, что его структура однородна, а вытекающий сок - прозрачен", - советует эксперт.