Никогда не храните их вместе: какие продукты портятся в несколько раз быстрее, если лежат рядом

Это самая популярная ошибка хранения. Лук выделяет этилен, из-за которого картофель начинает стремительно прорастать, зеленеть и мягчеть. В то же время картофель отдает много влаги, отчего сам лук быстрее загнивает. Храните их в разных ящиках, желательно в прохладном, сухом и темном месте. Отличным соседом для картофеля станут яблоки (в умеренном количестве) – как ни странно, их этилен в данном конкретном случае помогает картошке не прорастать.