Как семье планировать крупные расходы без стресса
Как подготовиться к крупной покупке, рассчитать бюджет, сравнить варианты финансирования, сохранить резерв и избежать лишних расходов.
Даже если вы зарабатываете достаточно, крупные покупки могут вызывать стресс. Это нормальная реакция мозга на неопределенность. И здесь в принципе все логично. Ведь когда перед глазами нет четких цифр, любая сумма поначалу кажется космосом. Но есть простой способ справиться с тревожностью и пройти этап от планирования до момента покупки без лишних нервов. Для этого нужно вернуть себе контроль над ситуацией! Да, вам просто нужен понятный план, как не перегрузить бюджет.
Начните с реальной суммы, а не примерной оценки
Неверно ориентироваться на одну самую крупную сумму. Это частая ошибка при планировании покупки недвижимости. Люди учитывают только стоимость квадратных метров – но забывают об услугах оценщика, госпошлине и нотариальных сборах.
Как узнать точную цифру? Составьте смету, где к базовой цене будут прибавлены все сопутствующие траты. Это поможет трезво рассчитать предстоящие расходы и оценить будущие риски еще до того, как вы начнете тратить деньги.
Сравните варианты финансирования и ежемесячную нагрузку
С крупными тратами можно разбираться по-разному. У каждого финансового инструмента свои нюансы:
- Собственные накопления. Безопасный путь, но, если забрать всё до цента, семья останется без финансовой подушки.
- Рассрочка. Позволяет разделить сумму на части, только перед оформлением важно проверить итоговую стоимость и посмотреть, есть ли комиссии.
- Кредитование. Позволяет совершить покупку здесь и сейчас, но накладывает долгосрочные обязательства по выплате долга с процентами.
Прежде чем соглашаться на первое предложение в магазине, возьмите паузу. Стоит спокойно изучить доступные вам варианты потребительского кредита, сравнить величину переплаты и размер платежа.
Разделите расходы на обязательные и желательные
Попытка реализовать масштабный проект за один день – это слишком рискованно. Попробуйте подойти к этому с точки зрения концепции MVP (минимально жизнеспособного продукта). Сначала запустите проект в базовой версии, а затем займитесь деталями.
Если вы делаете ремонт на кухне, вам обязательно понадобятся плита, раковина и столешница. А покупку кофемашины можно отложить на потом. Расставьте приоритеты, и задача перестанет казаться неподъемной.
Не забывайте о защите дома и имущества
Любая крупная покупка на время опустошает семейный кошелек. Именно в этот момент бюджет уязвим сильнее всего: если что-то пойдет не так, свободных денег на исправление ситуации просто не останется.
Поэтому, планируя большие расходы, стоит сразу подумать о подстраховке. Например, если вы тратите деньги на ремонт, мебель или бытовую технику, страхование жилья может стать дополнительной финансовой защитой. Стоимость полиса может быть значительно ниже расходов на восстановление поврежденного имущества. Ведь, к примеру, если квартиру зальют соседи, вам не придется брать новый кредит на ремонт. Защита имущества помогает сохранить то, во что семья уже вложила силы и средства.
Сравнивайте варианты до того, как примете решение
Спешка часто приводит к лишним расходам. А все потому, что, когда решение о покупке уже принято, появляется соблазн закрыть вопрос как можно быстрее – чтобы, наконец, отдать крупную сумму и двигаться дальше. И как раз в этот момент семья часто переплачивает просто потому, что не изучила альтернативы.
Перед любой крупной тратой полезно взять паузу. Сравните нескольких исполнителей или продавцов. То же самое касается и финансовых инструментов: условия в разных местах могут существенно отличаться.
Оставьте запас на непредвиденные расходы
Почти у всех крупных расходов есть это «волшебное» свойство. Когда вы все просчитали, откуда-то появляются непредвиденные траты. Знакомо? Скорее всего, да! Но здесь нет ничьего злого умысла.
На самом деле причина банальна: предсказать все на 100% невозможно. Вы не можете знать, что под капотом у подержанной машины, пока механик не разберет узел. Вы не увидите гнилые балки под старым полом и кривизну стен, пока мастера не снимут старые обои. А еще в процессе работы нужная деталь или материал может внезапно закончиться на складе, и придется срочно покупать аналог, но дороже.
Так что оставьте запас на непредвиденные расходы. И тогда крупная покупка не станет причиной очередного стресса.
Планировать крупные расходы – несложно
Главное – тщательная подготовка. Определите цель, посчитайте реальную сумму, приоритезируйте траты, оцените текущие накопления. Чем спокойнее и взвешеннее будет каждый ваш шаг, тем увереннее вы сможете принять итоговое решение.