Как семье планировать крупные расходы без стресса

Даже если вы зарабатываете достаточно, крупные покупки могут вызывать стресс. Это нормальная реакция мозга на неопределенность. И здесь в принципе все логично. Ведь когда перед глазами нет четких цифр, любая сумма поначалу кажется космосом. Но есть простой способ справиться с тревожностью и пройти этап от планирования до момента покупки без лишних нервов. Для этого нужно вернуть себе контроль над ситуацией! Да, вам просто нужен понятный план, как не перегрузить бюджет.