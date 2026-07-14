У жителей Елгавы появится возможность бесплатно присмотреть себе приличное место работы
Государственное агентство занятости (Nodarbinātības valsts aģentūra - NVA) приглашает работодателей, которые ищут сотрудников, принять участие в Ярмарке вакансий, которая состоится 9 сентября 2026 года с 10:00 до 13:00 в Центре развития компетенций Земгальского региона по адресу: улица Светес, 33, Елгава.
Участие в Ярмарке вакансий является бесплатным как для работодателей, так и для соискателей. Мероприятие проводится в рамках проекта Европейского социального фонда Plus "Повышение эффективности Государственного агентства занятости".
Ярмарка вакансий предоставляет работодателям возможность в одном месте встретиться с большим количеством мотивированных соискателей, лично пообщаться с ними и рассказать об актуальных вакансиях. Это отличная возможность не только найти необходимых сотрудников и провести первые собеседования с потенциальными кандидатами, но и повысить узнаваемость своей компании, познакомив широкую аудиторию с ее деятельностью, условиями работы и планами развития.
Работодатели могут подать заявку на участие в Ярмарке вакансий в Елгаве до конца рабочего дня 31 августа 2026 года, заполнив электронную анкету на сайте NVA.
По всем вопросам можно обращаться к координатору мероприятия Юлии Ловковой по электронной почте Julija.Lovkova@nva.gov.lv или по телефону 28664379.