У жителей Елгавы появится возможность бесплатно присмотреть себе приличное место работы

Ярмарка вакансий предоставляет работодателям возможность в одном месте встретиться с большим количеством мотивированных соискателей, лично пообщаться с ними и рассказать об актуальных вакансиях. Это отличная возможность не только найти необходимых сотрудников и провести первые собеседования с потенциальными кандидатами, но и повысить узнаваемость своей компании, познакомив широкую аудиторию с ее деятельностью, условиями работы и планами развития.