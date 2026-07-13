Семейный врач не дает направление: что делать пациенту в Латвии

Если доверие к семейному врачу утрачено, пациент может зарегистрироваться у другого семейного врача. Сделать это можно через E-veselība, портал Latvija.gov.lv или непосредственно в выбранной врачебной практике. При этом другой врач также самостоятельно оценивает необходимость направления и не обязан автоматически выдавать его.