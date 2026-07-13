Семейный врач не дает направление: что делать пациенту в Латвии
Фото: Otkrito.lv
Семейный врач не обязан выдавать направление по требованию пациента, но обязан объяснить свое решение и предложить дальнейший план действий.
Закон и порядок

Семейный врач не дает направление: что делать пациенту в Латвии

Елена Денисова

Otkrito.lv

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Семейный врач отказался дать направление к специалисту или на обследование? Разбираемся, когда такой отказ законен, что должен объяснить врач и куда обращаться пациенту в Латвии.

Семейный врач в Латвии не обязан выдавать направление к специалисту, на анализы или обследование только по просьбе пациента. Решение принимается на основании жалоб, осмотра, состояния здоровья и медицинских показаний. Однако врач должен объяснить, почему направление не требуется, предложить дальнейший план лечения или наблюдения и сообщить, при каких симптомах необходимо обратиться повторно.

Попросите объяснить причину отказа

Пациент может прямо спросить:

  • почему консультация специалиста сейчас не нужна;
  • какие обследования предлагаются вместо нее;
  • когда необходимо прийти повторно;
  • при каких симптомах направление все же будет выдано;
  • какие признаки требуют срочной медицинской помощи.

Пациент имеет право получить понятную информацию о своем состоянии, предполагаемом диагнозе, лечении и результатах исследований.

Если врач просто отказывает без объяснения причин, не проводит осмотр и не предлагает дальнейших действий, пациент может потребовать более подробного разъяснения.

Попросите внести жалобы в медицинские документы

Если симптомы сохраняются или усиливаются, желательно попросить врача зафиксировать в медицинской документации:

  • жалобы пациента;
  • продолжительность симптомов;
  • результаты осмотра;
  • просьбу о направлении;
  • решение врача;
  • назначенное лечение и рекомендации.

Пациент также имеет право ознакомиться со своими медицинскими документами и получить выписку или копии.

Можно ли обратиться к другому врачу

Если доверие к семейному врачу утрачено, пациент может зарегистрироваться у другого семейного врача. Сделать это можно через E-veselība, портал Latvija.gov.lv или непосредственно в выбранной врачебной практике. При этом другой врач также самостоятельно оценивает необходимость направления и не обязан автоматически выдавать его.

Можно обратиться и к платному специалисту. Но важно учитывать, что направление, выданное во время платного приема, обычно не дает права получить последующие обследования за государственный счет.

К каким специалистам можно попасть без направления

В Латвии некоторые специалисты относятся к врачам прямого доступа. Без направления семейного врача в определенных случаях можно обращаться, например, к:

  • гинекологу;
  • офтальмологу;
  • наркологу;
  • психиатру;
  • детскому хирургу;
  • педиатру;
  • эндокринологу при сахарном диабете;
  • онкологу при уже установленном онкологическом заболевании;
  • дерматовенерологу при подозрении на заболевание, передающееся половым путем.

Условия прямого доступа зависят от диагноза и вида медицинской помощи, поэтому перед записью лучше уточнить порядок в регистратуре или Национальной службе здравоохранения.

Куда жаловаться

Сначала рекомендуется обратиться к руководству врачебной практики или медицинского учреждения. Жалобу лучше подать письменно, указав дату приема, имя врача, свои жалобы, содержание отказа и желаемое решение.

Если проблема не решена, можно обратиться в Инспекцию здравоохранения. Она может запросить медицинские документы, объяснения врача и проверить, были ли соблюдены права пациента.

По вопросам получения государственных медицинских услуг и необходимости направления можно консультироваться с Национальной службой здравоохранения по телефону 80001234.

Что делать при ухудшении состояния

Если симптомы резко усилились, ждать направления не нужно. Можно обратиться к дежурному врачу, в пункт неотложной помощи или позвонить на консультативный телефон семейных врачей. При угрозе жизни - сильной боли в груди, тяжелой одышке, потере сознания, признаках инсульта, сильном кровотечении - необходимо звонить по номеру 113.

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e-veselībaИнспекция здравоохраненияНациональная служба здравоохранения

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