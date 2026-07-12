Где в холодильнике самое холодное место и почему большинство из нас хранят молоко неправильно

Дверца холодильника - это не просто самое теплое место. Это зона постоянных температурных качелей. Каждый раз, когда вы открываете холодильник, чтобы просто "посмотреть, что там есть", внутрь врывается волна теплого комнатного воздуха. Продукты на дверце первыми принимают этот тепловой удар на себя.