Строите карьеру или ждете принца? Хорошо, но не забудьте сделать одну вещь, советует врач латвийским женщинам
Все больше женщин откладывают рождение детей ради карьеры, путешествий или поиска подходящего партнера. Репродуктолог предупреждает: время играет решающую роль, а сохранить шанс на материнство может заморозка яйцеклеток. Но и там есть свои нюансы.
Женщинам, которые пока не готовы стать матерями, не стоит забывать, что с возрастом репродуктивные возможности постепенно снижаются. Если рождение ребенка откладывается, стоит заранее задуматься о заморозке яйцеклеток. Такой совет в эфире TV24 дала гинеколог-репродуктолог клиники EGV Оксана Бабула.
По словам врача, самым надежным способом сохранить высокие шансы на успешную беременность в будущем является своевременная криоконсервация яйцеклеток. "Дорогие девушки, пожалуйста, рожайте - чем раньше, тем лучше. Но если у вас другие планы, вы ждете своего принца, строите карьеру, хотите объехать мир или у вас есть другие цели, тогда, пожалуйста, заранее заморозьте яйцеклетки", - призвала Бабула.
Она подчеркнула, что проводить эту процедуру после 40 лет уже не имеет смысла, поскольку качество яйцеклеток к этому возрасту значительно снижается. "Замораживать яйцеклетки после 40 лет уже неразумно. Лучше сделать это до 30 лет", - отметила специалист.
По словам репродуктолога, если яйцеклетки были сохранены в молодом возрасте, женщина получает возможность спокойно реализовать свои жизненные планы, не теряя при этом шанс стать матерью позже. "После этого вы можете делать все, что хотите. Можете путешествовать, работать и искать своего идеального мужчину. А когда после 40 лет придет время, мы сможем помочь вам родить ребенка, используя ваши молодые яйцеклетки, которые были своевременно заморожены до 30 лет", - сказала Оксана Бабула.
Врач пояснила, что использование яйцеклеток, полученных и сохраненных в более молодом возрасте, позволяет повысить вероятность наступления успешной беременности даже после 40 лет, когда естественная фертильность женщины существенно снижается.