Строите карьеру или ждете принца? Хорошо, но не забудьте сделать одну вещь, советует врач латвийским женщинам

По словам репродуктолога, если яйцеклетки были сохранены в молодом возрасте, женщина получает возможность спокойно реализовать свои жизненные планы, не теряя при этом шанс стать матерью позже. "После этого вы можете делать все, что хотите. Можете путешествовать, работать и искать своего идеального мужчину. А когда после 40 лет придет время, мы сможем помочь вам родить ребенка, используя ваши молодые яйцеклетки, которые были своевременно заморожены до 30 лет", - сказала Оксана Бабула.