Строите карьеру или ждете принца? Хорошо, но не забудьте сделать одну вещь, советует врач латвийским женщинам
Фото: Shutterstock
Врач рассказала, в каком возрасте лучше всего заморозить яйцеклетки.
Полезные советы

Строите карьеру или ждете принца? Хорошо, но не забудьте сделать одну вещь, советует врач латвийским женщинам

Отдел здоровья

Otkrito.lv

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Все больше женщин откладывают рождение детей ради карьеры, путешествий или поиска подходящего партнера. Репродуктолог предупреждает: время играет решающую роль, а сохранить шанс на материнство может заморозка яйцеклеток. Но и там есть свои нюансы.

Женщинам, которые пока не готовы стать матерями, не стоит забывать, что с возрастом репродуктивные возможности постепенно снижаются. Если рождение ребенка откладывается, стоит заранее задуматься о заморозке яйцеклеток. Такой совет в эфире TV24 дала гинеколог-репродуктолог клиники EGV Оксана Бабула.

По словам врача, самым надежным способом сохранить высокие шансы на успешную беременность в будущем является своевременная криоконсервация яйцеклеток. "Дорогие девушки, пожалуйста, рожайте - чем раньше, тем лучше. Но если у вас другие планы, вы ждете своего принца, строите карьеру, хотите объехать мир или у вас есть другие цели, тогда, пожалуйста, заранее заморозьте яйцеклетки", - призвала Бабула.

Она подчеркнула, что проводить эту процедуру после 40 лет уже не имеет смысла, поскольку качество яйцеклеток к этому возрасту значительно снижается. "Замораживать яйцеклетки после 40 лет уже неразумно. Лучше сделать это до 30 лет", - отметила специалист.

По словам репродуктолога, если яйцеклетки были сохранены в молодом возрасте, женщина получает возможность спокойно реализовать свои жизненные планы, не теряя при этом шанс стать матерью позже. "После этого вы можете делать все, что хотите. Можете путешествовать, работать и искать своего идеального мужчину. А когда после 40 лет придет время, мы сможем помочь вам родить ребенка, используя ваши молодые яйцеклетки, которые были своевременно заморожены до 30 лет", - сказала Оксана Бабула.

Врач пояснила, что использование яйцеклеток, полученных и сохраненных в более молодом возрасте, позволяет повысить вероятность наступления успешной беременности даже после 40 лет, когда естественная фертильность женщины существенно снижается.

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