Как путешествовать с детьми без стресса: советы для каждого возраста

Путешествие с ребенком может стать увлекательным опытом, однако на каждом возрастном этапе возникают свои особенности и сложности. Для одного ребенка главным будет соблюдение режима сна, для другого - возможность двигаться и развлекаться. Чтобы поездка принесла удовольствие и родителям, и маленьким путешественникам, важно заранее подготовиться с учетом возраста ребенка.