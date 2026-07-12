Хрустящие снаружи, сочные внутри: как приготовить классические чебуреки дома
Домашние чебуреки могут получиться не хуже покупных: с тонким пузырчатым тестом, румяной корочкой и сочной мясной начинкой. Главное - не забивать тесто мукой и добавить в фарш немного холодной воды или бульона.
Ингредиенты
Для 10-12 чебуреков понадобятся:
Для теста:
- 450 г муки;
- 250 мл горячей воды;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка соли.
Для начинки:
- 500 г мясного фарша;
- 2 крупные луковицы;
- 100-150 мл холодной воды или бульона;
- соль и перец.
Также понадобится растительное масло для жарки.
Приготовление
В горячей воде растворить соль, добавить масло и постепенно всыпать муку. Замесить плотное, но эластичное тесто, накрыть и оставить на 30 минут.
Фарш смешать с мелко нарезанным луком, солью и перцем. Постепенно влить холодную воду или бульон. Начинка должна быть мягкой и сочной.
Тесто разделить на 10-12 частей. Каждую тонко раскатать в круг. На одну половину выложить начинку, накрыть второй половиной и плотно защипнуть края.
Жарить чебуреки в большом количестве хорошо разогретого масла примерно по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Чтобы чебуреки получились хрустящими, тесто нужно раскатывать тонко, а масло хорошо разогреть. Сочность начинке дает вода или бульон, добавленные в фарш.