Хрустящие снаружи, сочные внутри: как приготовить классические чебуреки дома
Фото: Shutterstock
Классический чебурек должен быть тонким, хрустящим и покрытым пузырьками, а внутри оставаться сочным.
Полезные советы

Хрустящие снаружи, сочные внутри: как приготовить классические чебуреки дома

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Домашние чебуреки могут получиться не хуже покупных: с тонким пузырчатым тестом, румяной корочкой и сочной мясной начинкой. Главное - не забивать тесто мукой и добавить в фарш немного холодной воды или бульона.

Ингредиенты

Для 10-12 чебуреков понадобятся:

Для теста:

  • 450 г муки;
  • 250 мл горячей воды;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 1 чайная ложка соли.

Для начинки:

  • 500 г мясного фарша;
  • 2 крупные луковицы;
  • 100-150 мл холодной воды или бульона;
  • соль и перец.

Также понадобится растительное масло для жарки.

Приготовление

В горячей воде растворить соль, добавить масло и постепенно всыпать муку. Замесить плотное, но эластичное тесто, накрыть и оставить на 30 минут.

Фарш смешать с мелко нарезанным луком, солью и перцем. Постепенно влить холодную воду или бульон. Начинка должна быть мягкой и сочной.

Тесто разделить на 10-12 частей. Каждую тонко раскатать в круг. На одну половину выложить начинку, накрыть второй половиной и плотно защипнуть края.

Жарить чебуреки в большом количестве хорошо разогретого масла примерно по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Чтобы чебуреки получились хрустящими, тесто нужно раскатывать тонко, а масло хорошо разогреть. Сочность начинке дает вода или бульон, добавленные в фарш.

Темы

Кулинарные рецепты

Другие сейчас читают