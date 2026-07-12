Как проверить свои данные в государственных регистрах Латвии: подробная инструкция
Государственные учреждения Латвии хранят данные о месте жительства, семейном положении, трудовом стаже, налогах, недвижимости, автомобилях, образовании и медицинских документах. Единого реестра, где можно увидеть абсолютно всю информацию о себе, нет, однако большинство сведений доступно онлайн через Latvija.gov.lv и специализированные государственные системы.
С чего начать
Главная точка входа - государственный портал Latvija.gov.lv. После авторизации в разделе "Mani dati" можно просматривать и загружать сведения, полученные из разных государственных информационных систем. Для входа используются электронные средства идентификации, в том числе eID-карта, eParaksts mobile и Smart-ID.
Личные данные и задекларированное место жительства
Основные сведения о человеке находятся в Fizisko personu reģistrs - Регистре физических лиц, который ведет Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).
Через бесплатную электронную услугу "Mani dati Fizisko personu reģistrā" можно проверить актуальные и исторические сведения, зарегистрированные государством. В реестре, в зависимости от ситуации, могут содержаться:
- имя и фамилия;
- персональный код;
- гражданство и правовой статус;
- задекларированный адрес;
- семейное положение;
- сведения о детях, родителях или супруге;
- данные документов, удостоверяющих личность.
Получить информацию о себе также можно через официальную электронный э-адрес, отправив подписанное eParaksts заявление, по почте или лично в отделении PMLP.
Особенно важно проверить задекларированное место жительства. Старый или ошибочный адрес может привести к тому, что человек не получит официальное письмо, уведомление суда или другой важный документ.
Если в реестре указана неверная информация, необходимо обращаться в PMLP или учреждение, которое передало соответствующие данные. Например, ошибки в записях о рождении, браке или разводе могут потребовать обращения в отдел записи актов гражданского состояния.
Налоги, доходы и налоговые льготы
Налоговые сведения проверяются в Системе электронного декларирования Службы государственных доходов - VID EDS.
В EDS можно увидеть:
- поданные налоговые декларации;
- расчеты и платежи;
- налоговую задолженность или переплату;
- сообщения от VID;
- сведения, указанные работодателями и другими плательщиками доходов;
- данные электронной налоговой книжки.
В разделе "Algas nodokļa grāmatiņa" следует проверить основное место применения налоговых льгот, информацию об иждивенцах и другие отметки, влияющие на расчет подоходного налога. Изменения в электронной налоговой книжке человек вносит самостоятельно.
Ошибки в этих данных могут привести к тому, что работодатель не применит положенную льготу или, наоборот, в конце года возникнет налоговая доплата.
Если человек видит доход от неизвестного работодателя или другие подозрительные сведения, следует написать в VID через раздел переписки в EDS.
Социальные взносы, стаж, пенсия и пособия
Информация Государственного агентства социального страхования доступна через услугу "VSAA informācija un pakalpojumi" на Latvija.gov.lv.
Там можно запросить справки о:
- социальных взносах;
- периодах социального страхования;
- работодателях, которые декларировали взносы;
- трудовом стаже;
- назначенных пенсиях, пособиях и компенсациях;
- произведенных VSAA выплатах;
- накоплениях второго пенсионного уровня.
Сведения о социальных взносах доступны за периоды начиная с 1996 года. Данные в соответствующей электронной справке на Latvija.gov.lv обновляются раз в неделю.
Проверка особенно полезна после смены работы или перед оформлением пенсии. Если работодатель не задекларировал человека либо указал неправильный доход, это может повлиять на будущие пособия и пенсионный капитал.
Следует учитывать, что в справке VSAA показываются начисленные социальные взносы и периоды страхования. В спорной ситуации необходимо отдельно выяснять в VID и VSAA, были ли сведения работодателя поданы правильно и как они отражены в системе.
Недвижимость: Кадастр и Земельная книга - не одно и то же
Сведения о недвижимости следует проверять сразу в двух системах.
Кадастр
В Кадастровой информационной системе содержатся технические и оценочные сведения об объектах недвижимости:
- состав собственности;
- земельные участки, здания и помещения;
- площадь;
- вид использования;
- зарегистрированные характеристики строения;
- обременения;
- кадастровая стоимость.
Через бесплатную услугу "Mani dati Kadastrā" на Kadastrs.lv можно неограниченное число раз получать сведения о принадлежащих человеку кадастровых объектах. Результат доступен, в частности, в PDF или Excel.
Государственная земельная служба рекомендует собственникам сравнивать кадастровые сведения с фактической ситуацией, поскольку зарегистрированные площадь, назначение, состояние и другие характеристики могут влиять на кадастровую стоимость. Исправление именно ошибки в кадастровых данных производится бесплатно, если сведения не соответствуют документам, на основании которых они были зарегистрированы.
Земельная книга
В Земельной книге фиксируются юридические права на недвижимость: кто является собственником, имеются ли ипотека, запреты, сервитуты или другие закрепленные права и обременения. Свои объекты можно найти в разделе "Mani īpašumi" на портале Zemesgramata.lv.
Кадастр и Земельная книга выполняют разные функции. Наличие объекта в Кадастре само по себе не заменяет регистрацию права собственности в Земельной книге.
Автомобили, техосмотр, налоги и штрафы
Данные о зарегистрированных на человека транспортных средствах доступны в e-CSDD.
После авторизации можно проверить:
- принадлежащие или находящиеся во владении транспортные средства;
- дату и результаты технического осмотра;
- налоги;
- информацию об OCTA;
- зарегистрированные ограничения;
- другие связанные с автомобилем сведения и услуги.
В e-CSDD также доступна история показаний одометра, зафиксированных во время технических осмотров в Латвии.
Следует проверить, не числится ли за человеком давно проданный автомобиль. Передача ключей и денег сама по себе не означает, что изменение собственника зарегистрировано в CSDD.
Образование
Через услугу "Mani dati izglītības reģistros" на Latvija.gov.lv можно посмотреть сведения, накопленные в Государственной информационной системе образования. Там могут отображаться данные об учебных заведениях, программах обучения и документах об образовании, если соответствующая информация внесена в государственные регистры.
Если диплом или другой документ не отображается, это не обязательно означает, что он недействителен. Объем цифровых данных зависит от года выдачи документа и от того, были ли сведения внесены в систему.
Медицинские данные
Медицинская информация доступна на портале E-veselība.
После входа в раздел для жителей можно проверить:
- своего семейного врача;
- электронные рецепты;
- листы нетрудоспособности;
- медицинские документы;
- направления и результаты обследований;
- сведения о вакцинации;
- внесенные диагнозы, аллергии и регулярно используемые лекарства.
В разделе "Pacienta karte" отображаются основные медицинские данные и документы, которые были добавлены или переданы в E-veselība. Поэтому отсутствие старого обследования в системе не доказывает, что оно никогда не проводилось: часть исторических документов могла остаться только в архиве конкретного медицинского учреждения.
На портале также можно указать контактное лицо, изменить свою контактную информацию и предоставить другому человеку право просматривать медицинские данные.
Как действовать, если обнаружена ошибка
Исправлять данные нужно не через любой удобный портал, а через учреждение, которое отвечает за конкретный регистр.
Порядок действий:
- Сохранить электронную справку или сделать снимок экрана.
- Определить, какое учреждение отвечает за данные: PMLP, VID, VSAA, CSDD, Valsts zemes dienests, медицинское учреждение или другая организация.
- Подать заявление через e-adrese, внутреннюю переписку соответствующей системы либо подписать его eParaksts.
- Приложить документы, подтверждающие правильную информацию.
- Попросить не только объяснить происхождение данных, но и исправить их, если ошибка подтверждается.
Некоторые сведения автоматически передаются между государственными системами. Поэтому ошибка в одном основном регистре может затем появиться и в других системах. В таком случае сначала следует исправить первичный источник данных.