Как проверить свои данные в государственных регистрах Латвии: подробная инструкция
Фото: Otkrito.lv
Такая проверка занимает меньше времени, чем последующее исправление ошибочного налога, пропущенного официального уведомления, неверного трудового стажа или неточных сведений о недвижимости.
Закон и порядок

Как проверить свои данные в государственных регистрах Латвии: подробная инструкция

Отдел информации

Otkrito.lv

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Государственные учреждения Латвии хранят данные о месте жительства, семейном положении, трудовом стаже, налогах, недвижимости, автомобилях, образовании и медицинских документах. Единого реестра, где можно увидеть абсолютно всю информацию о себе, нет, однако большинство сведений доступно онлайн через Latvija.gov.lv и специализированные государственные системы.

С чего начать

Главная точка входа - государственный портал Latvija.gov.lv. После авторизации в разделе "Mani dati" можно просматривать и загружать сведения, полученные из разных государственных информационных систем. Для входа используются электронные средства идентификации, в том числе eID-карта, eParaksts mobile и Smart-ID.

Личные данные и задекларированное место жительства

Основные сведения о человеке находятся в Fizisko personu reģistrs - Регистре физических лиц, который ведет Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

Через бесплатную электронную услугу "Mani dati Fizisko personu reģistrā" можно проверить актуальные и исторические сведения, зарегистрированные государством. В реестре, в зависимости от ситуации, могут содержаться:

  • имя и фамилия;
  • персональный код;
  • гражданство и правовой статус;
  • задекларированный адрес;
  • семейное положение;
  • сведения о детях, родителях или супруге;
  • данные документов, удостоверяющих личность.

Получить информацию о себе также можно через официальную электронный э-адрес, отправив подписанное eParaksts заявление, по почте или лично в отделении PMLP.

Особенно важно проверить задекларированное место жительства. Старый или ошибочный адрес может привести к тому, что человек не получит официальное письмо, уведомление суда или другой важный документ.

Если в реестре указана неверная информация, необходимо обращаться в PMLP или учреждение, которое передало соответствующие данные. Например, ошибки в записях о рождении, браке или разводе могут потребовать обращения в отдел записи актов гражданского состояния.

Налоги, доходы и налоговые льготы

Налоговые сведения проверяются в Системе электронного декларирования Службы государственных доходов - VID EDS.

В EDS можно увидеть:

  • поданные налоговые декларации;
  • расчеты и платежи;
  • налоговую задолженность или переплату;
  • сообщения от VID;
  • сведения, указанные работодателями и другими плательщиками доходов;
  • данные электронной налоговой книжки.

В разделе "Algas nodokļa grāmatiņa" следует проверить основное место применения налоговых льгот, информацию об иждивенцах и другие отметки, влияющие на расчет подоходного налога. Изменения в электронной налоговой книжке человек вносит самостоятельно.

Ошибки в этих данных могут привести к тому, что работодатель не применит положенную льготу или, наоборот, в конце года возникнет налоговая доплата.

Если человек видит доход от неизвестного работодателя или другие подозрительные сведения, следует написать в VID через раздел переписки в EDS.

Социальные взносы, стаж, пенсия и пособия

Информация Государственного агентства социального страхования доступна через услугу "VSAA informācija un pakalpojumi" на Latvija.gov.lv.

Там можно запросить справки о:

  • социальных взносах;
  • периодах социального страхования;
  • работодателях, которые декларировали взносы;
  • трудовом стаже;
  • назначенных пенсиях, пособиях и компенсациях;
  • произведенных VSAA выплатах;
  • накоплениях второго пенсионного уровня.

Сведения о социальных взносах доступны за периоды начиная с 1996 года. Данные в соответствующей электронной справке на Latvija.gov.lv обновляются раз в неделю.

Проверка особенно полезна после смены работы или перед оформлением пенсии. Если работодатель не задекларировал человека либо указал неправильный доход, это может повлиять на будущие пособия и пенсионный капитал.

Следует учитывать, что в справке VSAA показываются начисленные социальные взносы и периоды страхования. В спорной ситуации необходимо отдельно выяснять в VID и VSAA, были ли сведения работодателя поданы правильно и как они отражены в системе.

Недвижимость: Кадастр и Земельная книга - не одно и то же

Сведения о недвижимости следует проверять сразу в двух системах.

Кадастр

В Кадастровой информационной системе содержатся технические и оценочные сведения об объектах недвижимости:

  • состав собственности;
  • земельные участки, здания и помещения;
  • площадь;
  • вид использования;
  • зарегистрированные характеристики строения;
  • обременения;
  • кадастровая стоимость.

Через бесплатную услугу "Mani dati Kadastrā" на Kadastrs.lv можно неограниченное число раз получать сведения о принадлежащих человеку кадастровых объектах. Результат доступен, в частности, в PDF или Excel.

Государственная земельная служба рекомендует собственникам сравнивать кадастровые сведения с фактической ситуацией, поскольку зарегистрированные площадь, назначение, состояние и другие характеристики могут влиять на кадастровую стоимость. Исправление именно ошибки в кадастровых данных производится бесплатно, если сведения не соответствуют документам, на основании которых они были зарегистрированы.

Земельная книга

В Земельной книге фиксируются юридические права на недвижимость: кто является собственником, имеются ли ипотека, запреты, сервитуты или другие закрепленные права и обременения. Свои объекты можно найти в разделе "Mani īpašumi" на портале Zemesgramata.lv.

Кадастр и Земельная книга выполняют разные функции. Наличие объекта в Кадастре само по себе не заменяет регистрацию права собственности в Земельной книге.

Автомобили, техосмотр, налоги и штрафы

Данные о зарегистрированных на человека транспортных средствах доступны в e-CSDD.

После авторизации можно проверить:

  • принадлежащие или находящиеся во владении транспортные средства;
  • дату и результаты технического осмотра;
  • налоги;
  • информацию об OCTA;
  • зарегистрированные ограничения;
  • другие связанные с автомобилем сведения и услуги.

В e-CSDD также доступна история показаний одометра, зафиксированных во время технических осмотров в Латвии.

Следует проверить, не числится ли за человеком давно проданный автомобиль. Передача ключей и денег сама по себе не означает, что изменение собственника зарегистрировано в CSDD.

Образование

Через услугу "Mani dati izglītības reģistros" на Latvija.gov.lv можно посмотреть сведения, накопленные в Государственной информационной системе образования. Там могут отображаться данные об учебных заведениях, программах обучения и документах об образовании, если соответствующая информация внесена в государственные регистры.

Если диплом или другой документ не отображается, это не обязательно означает, что он недействителен. Объем цифровых данных зависит от года выдачи документа и от того, были ли сведения внесены в систему.

Медицинские данные

Медицинская информация доступна на портале E-veselība.

После входа в раздел для жителей можно проверить:

  • своего семейного врача;
  • электронные рецепты;
  • листы нетрудоспособности;
  • медицинские документы;
  • направления и результаты обследований;
  • сведения о вакцинации;
  • внесенные диагнозы, аллергии и регулярно используемые лекарства.

В разделе "Pacienta karte" отображаются основные медицинские данные и документы, которые были добавлены или переданы в E-veselība. Поэтому отсутствие старого обследования в системе не доказывает, что оно никогда не проводилось: часть исторических документов могла остаться только в архиве конкретного медицинского учреждения.

На портале также можно указать контактное лицо, изменить свою контактную информацию и предоставить другому человеку право просматривать медицинские данные.

Как действовать, если обнаружена ошибка

Исправлять данные нужно не через любой удобный портал, а через учреждение, которое отвечает за конкретный регистр.

Порядок действий:

  1. Сохранить электронную справку или сделать снимок экрана.
  2. Определить, какое учреждение отвечает за данные: PMLP, VID, VSAA, CSDD, Valsts zemes dienests, медицинское учреждение или другая организация.
  3. Подать заявление через e-adrese, внутреннюю переписку соответствующей системы либо подписать его eParaksts.
  4. Приложить документы, подтверждающие правильную информацию.
  5. Попросить не только объяснить происхождение данных, но и исправить их, если ошибка подтверждается.

Некоторые сведения автоматически передаются между государственными системами. Поэтому ошибка в одном основном регистре может затем появиться и в других системах. В таком случае сначала следует исправить первичный источник данных.

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