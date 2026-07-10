Пенсия может стать больше: что важно знать работающим пенсионерам в Латвии

До недавнего времени для перерасчета работающим пенсионерам необходимо было самостоятельно обращаться в Государственное агентство социального страхования (VSAA) с заявлением. Именно поэтому многие откладывали этот вопрос или вовсе не знали о своем праве, теряя возможную прибавку на месяцы, а иногда и на годы.