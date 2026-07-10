Пенсия может стать больше: что важно знать работающим пенсионерам в Латвии
Работающие пенсионеры в Латвии могут увеличить размер своей пенсии, но многие узнают об этом слишком поздно. Теперь перерасчет производится автоматически, однако у пенсионеров по-прежнему остается право, которое позволяет получить более выгодную прибавку, если воспользоваться им вовремя.
Работающие пенсионеры в Латвии имеют право увеличить размер своей пенсии за счет новых социальных взносов, сделанных после выхода на пенсию. Однако многие обращают внимание на эту возможность лишь спустя несколько лет, из-за чего дольше получают меньшую сумму, чем могли бы.
Речь идет о перерасчете пенсии с учетом страховых взносов, которые продолжают поступать, пока человек официально работает. Каждый год работы после назначения пенсии может увеличить ее размер, поскольку в расчет включается новый пенсионный капитал.
До недавнего времени для перерасчета работающим пенсионерам необходимо было самостоятельно обращаться в Государственное агентство социального страхования (VSAA) с заявлением. Именно поэтому многие откладывали этот вопрос или вовсе не знали о своем праве, теряя возможную прибавку на месяцы, а иногда и на годы.
Теперь перерасчет происходит автоматически
С 1 апреля 2026 года правила изменились. Теперь VSAA автоматически пересчитывает пенсии по возрасту, инвалидности и за выслугу лет тем пенсионерам, которые продолжают работать и за которых уплачиваются обязательные социальные взносы. Подавать заявление больше не требуется.
Если к 1 апреля с момента предыдущего перерасчета еще не прошло 12 месяцев, агентство выполнит перерасчет автоматически в следующем году, когда это условие будет соблюдено. После этого пересмотр будет происходить ежегодно.
Можно выбрать более выгодную дату
При этом работающие пенсионеры сохраняют еще одно право, о котором знают далеко не все. Они могут выбрать не 1 апреля, а другой месяц ежегодного автоматического перерасчета.
Это может быть выгодно, например, если очередной год работы завершается летом или осенью. Тогда пенсионеру не придется ждать следующего апреля, чтобы получить прибавку. Для изменения даты необходимо заранее подать заявление в VSAA.
Насколько увеличивается пенсия
Размер прибавки у каждого человека индивидуален. Он зависит от размера зарплаты, суммы уплаченных социальных взносов и продолжительности работы после назначения пенсии.
По данным VSAA, средняя прибавка после перерасчета составляет около 18,5 евро в месяц, однако у одних пенсионеров она может быть меньше, а у других — заметно выше.