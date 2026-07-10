Домашний фруктовый лед за 5 минут: нужен только сок

Размешайте сок с медом или сахаром до полного растворения. Разлейте по формочкам для мороженого или небольшим пластиковым стаканчикам. Через 1-1,5 часа, когда масса начнет застывать, вставьте деревянные палочки. Уберите в морозильную камеру еще на 4-6 часов. Перед тем как достать мороженое, опустите формочку на 10-15 секунд в теплую воду.