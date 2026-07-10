Такой десерт готовится буквально за пять минут, а вариантов вкусов можно придумать десятки.
Полезные советы
11 июля 2026 г., 19:22
Домашний фруктовый лед за 5 минут: нужен только сок
Летом хочется чего-то холодного, освежающего и легкого. Вместо покупного фруктового льда с красителями и большим количеством сахара можно за несколько минут приготовить домашний вариант. Для этого понадобится обычный сок, ягоды или фрукты, формочки и морозильная камера. Такой десерт понравится и детям, и взрослым.
Ингредиенты:
- 500 мл любого сока;
- 1-2 столовые ложки меда или сахара (по желанию).
Лучше всего подходят апельсиновый, яблочный, виноградный, ананасовый, вишневый или мультифруктовый сок. Если используете нектар или сладкий сок, дополнительный сахар можно не добавлять.
Как приготовить
Размешайте сок с медом или сахаром до полного растворения. Разлейте по формочкам для мороженого или небольшим пластиковым стаканчикам. Через 1-1,5 часа, когда масса начнет застывать, вставьте деревянные палочки. Уберите в морозильную камеру еще на 4-6 часов. Перед тем как достать мороженое, опустите формочку на 10-15 секунд в теплую воду.
Полезные советы
- Лучше использовать 100%-ный сок без добавленного сахара.
- Чем больше фруктового пюре, тем менее "ледяным" получится десерт.
- Чтобы лед был мягче, можно добавить чайную ложку лимонного сока или немного меда.
- Домашний фруктовый лед лучше хранить не дольше месяца.