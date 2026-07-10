Зачем заливать растительное масло в раковину перед долгим отъездом?

Когда вы живете дома и постоянно пользуетесь сантехникой, вода в сифоне регулярно обновляется. Но если уехать на 2-3 недели или месяц, то вода в гидрозатворе начинает банально испаряться (особенно летом или зимой в отопительный сезон). Как только уровень воды падает ниже критического, "пробка" исчезает и вонь из общей канализации беспрепятственно проникает в ваше жилье. Вместе с запахом через высохший сифон в квартиру могут пробраться мелкие мошки и другие неприятные насекомые.