Зачем заливать растительное масло в раковину перед долгим отъездом?
Собираясь в отпуск, командировку или планируя переезд на дачу на все лето, мы обычно проверяем окна, выключаем электроприборы и перекрываем воду. Однако есть одна скрытая бытовая проблема, о которой многие забывают, а по возвращении сталкиваются с жутким, удушающим запахом канализации по всей квартире.
Решить эту проблему помогает старый и очень эффективный трюк с обычным растительным маслом. Зачем это делать и как правильно применять лайфхак?
В чем суть проблемы: куда девается вода в сифоне?
Под каждой раковиной, ванной и унитазом установлен сифон с изогнутым коленом. В этом изгибе всегда стоит вода — она выполняет роль так называемого гидрозатвора. Именно эта водяная пробка блокирует газы и зловонные запахи из канализационных труб, не пуская их в квартиру.
Когда вы живете дома и постоянно пользуетесь сантехникой, вода в сифоне регулярно обновляется. Но если уехать на 2-3 недели или месяц, то вода в гидрозатворе начинает банально испаряться (особенно летом или зимой в отопительный сезон). Как только уровень воды падает ниже критического, "пробка" исчезает и вонь из общей канализации беспрепятственно проникает в ваше жилье. Вместе с запахом через высохший сифон в квартиру могут пробраться мелкие мошки и другие неприятные насекомые.
Как работает растительное масло?
Если перед самым выходом из дома залить в сливное отверстие раковины немного растительного масла, оно создаст на поверхности воды тонкую, но прочную пленку.
Физика процесса проста: масло легче воды, поэтому оно не смешивается с ней, а ровным слоем распределяется сверху. Масляная пленка полностью блокирует доступ воздуха к воде и не дает ей испаряться. В итоге даже через месяц гидрозатвор останется целым.
Пошаговая инструкция: как сделать все правильно
Чтобы лайфхак сработал и не навредил трубам, следуйте простому алгоритму:
- Очистите слив. Если в раковине есть остатки жира или засора, лучше залить туда немного чистящего средства или промыть кипятком.
- Включите воду на пару секунд и выключите, чтобы сифон заполнился чистой водой.
- Залейте масло. Достаточно налить в слив 50–100 мл (примерно полстакана) любого растительного масла. Главное, чтобы оно покрыло зеркало воды внутри трубы.
- Повторите для всей сантехники. Не забудьте проделать то же самое в ванной комнате .
Что делать с унитазом? Можно просто плотно закрыть крышку унитаза и обмотать ее пищевой пленкой.
Не навредит ли это трубам?
Многие знают, что жир и масло — главные враги труб, из-за которых образуются жесткие засоры. Не станет ли этот лайфхак роковой ошибкой?
Эксперты успокаивают: в холодном виде небольшой объем подсолнечного масла не опасен для пластиковых и чугунных труб, если оно просто тонким слоем покроет воду на время вашего отсутствия. Опасность представляют животные жиры (например, растопленное сало или сливочное масло), которые застывают при комнатной температуре и превращаются в бляшки. Растительное масло остается жидким.
Что делать по возвращении? Когда вы приедете домой, первым же делом откройте кран с горячей водой (желательно включить максимальный напор) и дайте ей протечь в течение 3–5 минут. Горячая вода без проблем смоет масляную пленку в общую канализацию. Для надежности можно капнуть в сток пару капель средства для мытья посуды, которое окончательно расщепит остатки масла.