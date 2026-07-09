Бронирующие жилье латвийцы все чаще лишаются крупных сумм. Как обезопасить себя?
В банке Citadele сообщают, что жители Латвии все чаще получают поддельные сообщения о бронировании жилья, в которых их призывают срочно подтвердить бронь или произвести оплату. Люди сами подтверждают платежи, после чего деньги оказываются в руках мошенников.
С мая наблюдается резкий рост числа мошеннических операций — по сравнению с апрелем их количество увеличилось более чем втрое, а в июне достигло максимального уровня с начала года. Растет не только число таких случаев, но и суммы похищенных средств: в июне средний размер одной мошеннической операции оказался на 17% выше, чем в начале года.
«Эта схема мошенничества особенно опасна, потому что человек сам авторизует платеж. Мошенники не получают данные банковской карты, а добиваются того, чтобы клиент самостоятельно подтвердил денежный перевод или покупку, полагая, что оплачивает свое бронирование», — поясняет руководитель отдела предотвращения мошенничества банка Citadele Лига Эверте.
Жулики используют настоящие данные
Как правило, злоумышленники отправляют электронное письмо или сообщение в мессенджере, содержащее информацию о конкретном бронировании — название объекта размещения, даты проживания или другие сведения, создающие впечатление, что сообщение подлинное. В нем утверждается, что бронирование необходимо срочно подтвердить или внести дополнительную оплату, иначе оно будет отменено. К сообщению прилагается ссылка, ведущая на поддельную страницу оплаты.
Перейдя по ссылке, человек самостоятельно подтверждает платеж банковской картой или с помощью цифрового кошелька, например Apple Pay или Google Pay. В результате деньги поступают мошенникам.
«Эта схема может затронуть любого путешественника независимо от того, было ли бронирование сделано в Латвии или за рубежом», — говорит Лига Эверте.
Как распознать мошенничество?
Поддельные сообщения чаще всего можно распознать по нескольким признакам. Обычно в них создается ощущение срочности, побуждающее немедленно произвести оплату, чтобы якобы не потерять бронирование. Нередко ссылка ведет на незнакомый или искаженный интернет-адрес, запрашиваемая сумма отличается от указанной при бронировании, а само сообщение отправлено с подозрительного или иностранного номера телефона. О мошенничестве также могут свидетельствовать языковые и грамматические ошибки, хотя с использованием искусственного интеллекта сообщения злоумышленников могут быть написаны и без ошибок.
Если возникают хотя бы малейшие сомнения в подлинности сообщения, эксперт советует не спешить с оплатой и сначала связаться с гостиницей или сервисом бронирования, используя только официальные каналы связи.
Что делать, если платеж уже совершен?
Если человек понял, что подтвердил мошеннический платеж, действовать нужно немедленно. Прежде всего необходимо связаться со своим банком и сообщить о случившемся. Также рекомендуется обратиться к продавцу или получателю платежа, название которого указано в выписке по счету. Если речь идет об оплате интернет-заказа, существует вероятность остановить платеж, пока заказ еще не выполнен. Кроме того, подозрительного отправителя следует заблокировать и сообщить о нем администрации соответствующей платформы.
Пять советов для безопасного бронирования жилья
- Не производите оплату по ссылкам, полученным по электронной почте или в мессенджерах.
- Перед оплатой внимательно проверяйте адрес сайта.
- Проверяйте условия бронирования. Если запрос на оплату поступил раньше указанной в бронировании даты платежа, не подтверждайте его и свяжитесь с объектом размещения.
- Любой неожиданный запрос на оплату проверяйте, связавшись с гостиницей по официальным каналам связи.
- Не торопитесь — мошенники почти всегда пытаются создать ощущение срочности.
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