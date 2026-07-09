Бронирующие жилье латвийцы все чаще лишаются крупных сумм. Как обезопасить себя?

Поддельные сообщения чаще всего можно распознать по нескольким признакам. Обычно в них создается ощущение срочности, побуждающее немедленно произвести оплату, чтобы якобы не потерять бронирование. Нередко ссылка ведет на незнакомый или искаженный интернет-адрес, запрашиваемая сумма отличается от указанной при бронировании, а само сообщение отправлено с подозрительного или иностранного номера телефона. О мошенничестве также могут свидетельствовать языковые и грамматические ошибки, хотя с использованием искусственного интеллекта сообщения злоумышленников могут быть написаны и без ошибок.