Зачем класть джинсы в морозилку вместо стирки: миф или работающий лайфхак?
Среди поклонников денима и адептов экологичного образа жизни уже много лет циркулирует странный, на первый взгляд, совет: если ваши любимые джинсы несвежие, не нужно отправлять их в стиральную машину. Просто положите их в пакет и отправьте на ночь в морозильную камеру.
Популяризатором этого метода в свое время стал не кто иной, как генеральный директор Levi’s Чип Берг. Он публично заявил, что не стирает свои джинсы годами, а для освежения ткани использует именно холод.
Давайте разберемся, что стоит за этим трендом — реальная наука или очередное интернет-заблуждение.
В чем суть теории?
Логика сторонников «заморозки» звучит убедительно. Джинсы начинают неприятно пахнуть из-за бактерий, которые питаются клетками нашей кожи и кожным салом, остающимися на ткани. Известно, что экстремальный холод убивает живые организмы. Значит, если заморозить брюки, бактерии погибнут, а запах исчезнет.
При этом вы убиваете двух зайцев. Сохраняете форму и цвет, так как частые стирки, особенно в горячей воде, вымывают краску индиго и разрушают волокна хлопка. Джинсы садятся, протираются и теряют вид. А таже экономите воду. Меньше стирок — меньше вреда экологии.
Что говорит наука: почему морозилка не заменит стиральную машину
К сожалению для ленивых, биологи и эксперты по текстилю единогласно разрушают эту красивую теорию. И вот почему:
- Бактерии не погибают, они «засыпают». Морозильник бытового холодильника выдает температуру около -18°C. Этого достаточно, чтобы приостановить размножение микроорганизмов и ввести их в состояние анабиоза. Но как только вы достанете джинсы, они согреются от тепла вашего тела, бактерии «проснутся» и запах вернется с удвоенной силой. Для полного уничтожения большинства микробов нужна температура гораздо ниже -80°C.
- Грязь никуда не девается. Морозилка никак не воздействует на физическую грязь. Пятна от кофе, уличная пыль, пот и кожное сало остаются в волокнах ткани. Холод не растворяет жир. Более того, замерзшее кожное сало делает волокна жесткими, и при носке они могут быстрее переламываться.
Вердикт: Морозилка — это лишь временная маскировка. Она может приглушить запах на пару часов, но не очистит вещь.
Как правильно ухаживать за джинсами, чтобы они служили долго
Если вы действительно хотите продлить жизнь любимой паре денима и не испортить ткань частыми стирками, эксперты рекомендуют использовать другие методы:
Проветривание на воздухе. Вместо морозилки вывесите джинсы на балкон или на улицу (но не под прямые солнечные лучи). Свежий воздух и ультрафиолет справляются с легкими запахами гораздо эффективнее.
Локальное очищение. Если на джинсах появилось пятно, не нужно стирать их целиком. Застирайте конкретное место старой зубной щеткой с мягким мылом.
Стирка наизнанку в холодной воде. Когда стирка неизбежна, выверните джинсы наизнанку, застегните все молнии и пуговицы. Стирайте на деликатном режиме при температуре не выше 30°C с жидким средством (порошок хуже вымывается и оставляет микроцарапины на краске).
Никакой сушильной машины. Высокая температура в сушилке — главный враг денима. Сушите джинсы в расправленном виде естественным путем.
Резюме: лайфхак с морозилкой — это миф. Оставьте камеру для пельменей и льда, а джинсы стирайте по мере реального загрязнения, но деликатно. Вещь скажет вам спасибо, а окружающие не будут страдать от скрытых «спящих» бактерий.