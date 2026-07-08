Что нельзя делать во время грозы: 7 правил, которые могут спасти жизнь
Летняя гроза может начаться всего за несколько минут, а молния остается одним из самых опасных природных явлений. Простые правила безопасности способны предотвратить трагедию и сохранить жизнь.
Летние грозы в Латвии — явление нередкое. Они могут возникнуть очень быстро, и хотя порой кажется, что ситуация остается безопасной и предсказуемой, молния по-прежнему является одним из самых опасных природных явлений. Каждый год спасательные службы напоминают о простых, но важных правилах, соблюдение которых может уберечь от тяжелых последствий.
Главное, что нужно помнить во время грозы, — молния ищет самый короткий и легкий путь к земле. Именно поэтому некоторые места и действия становятся особенно опасными.
Не купайтесь
Во время грозы нельзя находиться в воде. Это касается озер, рек, моря, а также бассейнов. Вода отлично проводит электричество, поэтому удар молнии может привести к смертельно опасным последствиям. Если приближается гроза, необходимо немедленно выйти из воды и найти безопасное укрытие.
Не прячьтесь под одиноким деревом
Высокое отдельно стоящее дерево — одно из самых вероятных мест удара молнии. Человек, находящийся под ним, может оказаться ближайшим объектом, через который пройдет электрический разряд. Безопаснее укрыться среди более низкой густой растительности или зайти в здание либо автомобиль.
Не оставайтесь на открытой местности
На открытом пространстве человек часто становится самым высоким объектом вокруг, что увеличивает риск удара молнии. Если поблизости нет укрытия, рекомендуется присесть как можно ниже, держать ноги вместе и по возможности уменьшить площадь соприкосновения с землей.
Не катайтесь на SUP-доске и не выходите на воду на лодке
Любые занятия на воде во время грозы крайне опасны, поскольку на открытой воде отсутствует защита от молнии. SUP-доски, лодки и другие плавсредства в таких условиях становятся зоной повышенного риска. Услышав гром, необходимо немедленно прекратить пребывание на воде.
Не рыбачьте
Рыбалка во время грозы особенно опасна, поскольку удочка, особенно металлическая или изготовленная из углеволокна, может стать проводником электрического разряда. Дополнительный риск создает нахождение рядом с водой и на открытой местности. При первых признаках грозы рыбалку следует прекратить и найти безопасное место.
Избегайте металлических конструкций
Сам по себе металл не притягивает молнию, однако очень хорошо проводит электричество. Поэтому во время грозы следует держаться подальше от металлических заборов, мостов, линий электропередачи, велосипедов и других металлических конструкций, которые могут увеличить риск получения травм при ударе молнии поблизости.
Что делать, если гроза застала вас в автомобиле
Автомобиль считается одним из самых безопасных мест во время грозы. Он действует по принципу клетки Фарадея: электрический разряд проходит в основном по внешней поверхности кузова, защищая находящихся внутри людей.
Тем не менее специалисты рекомендуют не прикасаться к металлическим элементам салона, закрыть окна и, если это возможно, остановиться в безопасном месте и дождаться окончания грозы.