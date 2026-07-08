Что нельзя делать во время грозы: 7 правил, которые могут спасти жизнь

Летние грозы в Латвии — явление нередкое. Они могут возникнуть очень быстро, и хотя порой кажется, что ситуация остается безопасной и предсказуемой, молния по-прежнему является одним из самых опасных природных явлений. Каждый год спасательные службы напоминают о простых, но важных правилах, соблюдение которых может уберечь от тяжелых последствий.