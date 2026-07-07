Может ли работодатель не отпустить сотрудника в отпуск? Разъяснение Инспекции труда
Может ли работодатель отказать сотруднику в отпуске или перенести его? В Государственной инспекции труда Латвии объяснили, в каких случаях это допустимо и кто имеет преимущественное право на летний отдых.
Работодатель в Латвии не имеет права полностью запретить сотруднику использовать ежегодный оплачиваемый отпуск. Однако время его предоставления должно быть согласовано таким образом, чтобы не нарушалась работа предприятия. Об этом в эфире телеканала TV24 рассказал директор Государственной инспекции труда Ренар Лусис.
По его словам, особенно часто подобные вопросы возникают летом, когда многие сотрудники хотят уйти в отпуск одновременно. «Работодатель, безусловно, не может просто запретить человеку идти в отпуск. Но вопрос заключается в том, когда именно это произойдет», — пояснил Лусис. Он отметил, что если сразу несколько работников захотят отдыхать в одно и то же время, это может создать серьезные сложности для предприятия. «Не все могут одновременно уйти в отпуск, потому что работодатель должен обеспечить бесперебойную работу предприятия, чтобы оно продолжало функционировать и было из чего выплачивать заработную плату», — сказал глава Инспекции труда.
Поэтому законодательство предусматривает, что работодатель и работник должны договариваться о сроках отпуска.
«Это вопрос согласования и взаимной договоренности. Именно такой порядок предусмотрен законом — работодатель и работник должны прийти к соглашению о времени предоставления отпуска», — подчеркнул Лусис.
При этом для отдельных категорий работников закон предусматривает преимущественное право выбора времени отдыха. «Есть и приоритетные группы — родители, воспитывающие маленьких детей. Они имеют преимущественное право просить предоставить отпуск именно летом, когда дети не ходят в школу и особенно нуждаются во внимании родителей», — отметил директор Государственной инспекции труда.