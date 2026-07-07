Может ли работодатель не отпустить сотрудника в отпуск? Разъяснение Инспекции труда

По его словам, особенно часто подобные вопросы возникают летом, когда многие сотрудники хотят уйти в отпуск одновременно. «Работодатель, безусловно, не может просто запретить человеку идти в отпуск. Но вопрос заключается в том, когда именно это произойдет», — пояснил Лусис. Он отметил, что если сразу несколько работников захотят отдыхать в одно и то же время, это может создать серьезные сложности для предприятия. «Не все могут одновременно уйти в отпуск, потому что работодатель должен обеспечить бесперебойную работу предприятия, чтобы оно продолжало функционировать и было из чего выплачивать заработную плату», — сказал глава Инспекции труда.