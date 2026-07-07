Посылка задержалась, пропала или пришла поврежденной: что советует делать PTAC
Пакоматы и курьерская доставка стали неотъемлемой частью повседневной жизни, особенно при покупках в интернете. В то же время потребители все чаще сталкиваются с ситуациями, когда посылка задерживается, оказывается повреждена, перенаправляется в другое место получения или вызывает подозрения о возможном мошенничестве.
Чтобы помочь потребителям действовать безопасно и уверенно, Центр защиты прав потребителей (PTAC) обобщил практические советы, которые следует учитывать перед отправкой посылки или оформлением заказа, во время ожидания посылки и при ее получении.
Перед отправкой посылки или оформлением заказа:
- проверьте сроки доставки и условия услуги;
- убедитесь, что указан правильный номер телефона и адрес электронной почты;
- упакуйте посылку в соответствии с требованиями, особенно если она хрупкая;
- сохраните чеки, номер отправления, коды и переписку.
Во время ожидания посылки:
- следите за статусом отправления, используя номер для отслеживания;
- сохраняйте скриншоты, если видна задержка или изменения в доставке;
- если посылка задерживается или перенаправляется, свяжитесь с поставщиком услуги и выясните причину.
При получении посылки:
- проверьте состояние упаковки;
- если посылка повреждена, сразу сфотографируйте и упаковку, и содержимое;
- сохраните упаковку, поскольку она может пригодиться как доказательство;
- если посылка не получена, повреждена или потеряна, свяжитесь с продавцом и/или поставщиком услуги;
- в случае неудачной доставки зафиксируйте факты и потребуйте объяснений.
Особое внимание следует уделять и безопасности. Если получена неизвестная посылка с наложенным платежом, от нее рекомендуется отказаться - это может быть попыткой выманить деньги. Потребителям следует помнить, что нельзя раскрывать PIN-коды, коды получения или другую информацию, которая позволяет получить посылку вместо них.
В случае подозрительных электронных писем или SMS не следует спешить открывать ссылки или вводить персональные и платежные данные. Сначала нужно убедиться, действительно ли ожидается посылка от конкретного поставщика услуги.
Если возникает спор о доставке посылки, повреждении, задержке или потере, жалобу поставщику услуги следует подать письменно, приложив имеющиеся доказательства - чеки, номер отправления, скриншоты, фотографии и переписку.
Чтобы потребителям было проще найти важнейшую информацию в одном месте, на сайте PTAC создан специальный раздел о пользовании пакоматами и курьерской доставкой, а также подготовлена инфографика с короткими советами по безопасному получению и отправке посылок.