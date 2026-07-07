Посылка задержалась, пропала или пришла поврежденной: что советует делать PTAC

Особое внимание следует уделять и безопасности. Если получена неизвестная посылка с наложенным платежом, от нее рекомендуется отказаться - это может быть попыткой выманить деньги. Потребителям следует помнить, что нельзя раскрывать PIN-коды, коды получения или другую информацию, которая позволяет получить посылку вместо них.