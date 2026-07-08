Сочная куриная запеканка в аэрогриле: простой ужин из филе, цветной капусты и сыра
Если дома есть куриное филе, немного цветной капусты, сметана, яйца и сыр, из этого набора можно быстро приготовить сытную и нежную запеканку. В аэрогриле она получается особенно удобной: курица не пересушивается, капуста становится мягкой, а сверху появляется аппетитная сырная корочка.
Для запеканки понадобится около 400 г куриного филе, 300-400 г цветной капусты, 2 яйца, 3-4 столовые ложки сметаны, 80-120 г сыра, соль, черный перец и специи по вкусу. Хорошо подойдут паприка, сухой чеснок или готовая приправа для курицы.
Сначала цветную капусту нужно разобрать на небольшие соцветия. Класть ее в запеканку совсем сырой не стоит - в аэрогриле она может остаться жестковатой. Лучше заранее отварить капусту в подсоленной воде 4-5 минут или просто залить кипятком на 7-10 минут, а затем хорошо слить воду.
Куриное филе нарезают небольшими кусочками примерно по 2-3 см. Мясо нужно посолить, поперчить, добавить паприку или другие специи. Если хочется более яркого вкуса, можно добавить немного чеснока - свежего или сухого.
Отдельно готовится заливка. Для нее яйца смешивают со сметаной, щепоткой соли и небольшим количеством перца. Если сметана густая, можно добавить 1-2 столовые ложки воды или молока, чтобы заливка получилась более мягкой и равномерно распределилась между кусочками курицы и капусты.
Затем курицу, цветную капусту и сметанно-яичную заливку соединяют в одной миске, перемешивают и выкладывают в форму, подходящую для аэрогриля. Форму можно слегка смазать сливочным маслом. Важно, чтобы слой запеканки не был слишком высоким - так куриное филе приготовится равномерно.
Готовить запеканку нужно при 170 градусах около 22-25 минут. После этого форму достают, посыпают блюдо тертым сыром и возвращают в аэрогриль еще на 7-10 минут при 180 градусах. За это время сыр расплавится и слегка подрумянится.
Готовой запеканке лучше дать постоять 5-7 минут. Тогда она станет плотнее, будет легче нарезаться и сохранит сочность.