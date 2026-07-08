Сочная куриная запеканка в аэрогриле: простой ужин из филе, цветной капусты и сыра

Сначала цветную капусту нужно разобрать на небольшие соцветия. Класть ее в запеканку совсем сырой не стоит - в аэрогриле она может остаться жестковатой. Лучше заранее отварить капусту в подсоленной воде 4-5 минут или просто залить кипятком на 7-10 минут, а затем хорошо слить воду.