Режим Eco в стиральной машине и холодильнике: реальная экономия денег или пустая трата времени?

Для начала разберемся, что значит Eco - это от слова экология или экономия? Режим Eco обычно означает экономичный режим (от английского economy или economical), но его цель часто связана и с экологией. Название Eco выбрано потому, что экономия ресурсов одновременно снижает воздействие на окружающую среду. Поэтому можно сказать, что режим Eco сочетает оба значения: в первую очередь — экономия энергии, топлива, воды или денег; как следствие — более экологичная работа устройства.