Режим Eco в стиральной машине и холодильнике: реальная экономия денег или пустая трата времени?
Многие замечали на панели управления стиральной машины или в настройках холодильника зеленую кнопку или надпись Eco. Большинство из нас либо игнорируют этот режим, либо включают его с чувством выполненного долга перед экологией. Однако у многих возникает логичный вопрос: если стиральная машина в режиме Eco стирает три часа вместо одного, какая же это экономия?
Для начала разберемся, что значит Eco - это от слова экология или экономия? Режим Eco обычно означает экономичный режим (от английского economy или economical), но его цель часто связана и с экологией. Название Eco выбрано потому, что экономия ресурсов одновременно снижает воздействие на окружающую среду. Поэтому можно сказать, что режим Eco сочетает оба значения: в первую очередь — экономия энергии, топлива, воды или денег; как следствие — более экологичная работа устройства.
Как эти режимы работают на самом деле и помогают ли они сберечь семейный бюджет.
Стиральная машина: почему Eco стирает дольше, но тратит меньше?
Главный парадокс эко-режима в стиральных машинах, который сбивает с толку: время стирки увеличивается в полтора-два раза. Казалось бы, если техника работает дольше, она должна потреблять больше электричества. Но это миф. Дело в том, что около 80–90% всей электроэнергии стиральная машина тратит не на кручение барабана, а на нагрев воды.
В обычном режиме машине нужно быстро нагреть воду до 40 °C или 60 °C. Для этого тэны работают на полную мощность. В режиме Eco вода нагревается максимум до 30–40 °C (а иногда стирка идет в почти холодной воде). Чтобы компенсировать низкую температуру и растворить порошок, машине требуется больше времени.
Простая аналогия: что потратит больше бензина — доехать до соседнего города на бешеной скорости за 30 минут или плавно катиться по трассе в экономичном режиме один час? С техникой то же самое.
Сколько можно сэкономить?
В среднем режим Eco снижает потребление электроэнергии на 30–50% за один цикл. В масштабах года для семьи из трех человек это может сберечь заметную сумму на счетах за свет.
Когда Eco включать нельзя
Сильные загрязнения. Въевшиеся пятна, жир и кровь в холодной воде не отстираются.
Дезинфекция. Постельное белье, полотенца и детские вещи лучше стирать при высоких температурах (от 60 °C), чтобы убить бактерии и пылевых клещей. Режим Eco для этого не подходит.
Холодильник: стоит ли нажимать зеленую кнопку?
С холодильниками история совершенно другая. В отличие от стиральной машины, которая работает циклично, холодильник включен в сеть 24/7. Режим Eco устанавливает внутри камер оптимальную температуру, при которой компрессор работает в максимально щадящем и экономичном режиме. Обычно это +4 °C в холодильном отделении и -18 °C в морозилке.
Если вы выставите вручную +2 °C и -22 °C, компрессор будет включаться чаще и работать дольше, расходуя лишние киловатты.
Когда этот режим идеален?
Вы уезжаете в отпуск или на выходные. Дверцу никто не открывает, внутрь не попадает теплый воздух, продукты просто поддерживаются в свежем состоянии при минимальных затратах энергии.
Холодильник полупустой. Если в нем нет огромных кастрюль с горячим супом, эко-режим легко справится со своей задачей.
Когда эко-режим в холодильнике бесполезен или вреден?
Вы забили холодильник до отказа. Если вы вернулись из супермаркета и заставили все полки теплыми продуктами, режиму Eco не хватит мощности быстро их охладить. Продукты могут начать портиться, а компрессор от перегрузки потратит еще больше энергии.
Жара в квартире. Если летом на кухне выше +25 °C или холодильник стоит рядом с плитой, в режиме Eco он просто не сможет удержать нужную температуру.