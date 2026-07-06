Как с помощью простых тестов понять, какая бытовая техника тайно "ест" слишком много электричества?

Как провести тест: Перед уходом из дома или на ночь выключите все приборы из розеток, кроме холодильника. Посмотрите на ваш электросчетчик и зафиксируйте показания (или скорость мигания индикатора). Через 8 часов проверьте снова. На следующую ночь оставьте технику воткнутой в розетки (в режиме ожидания). Сравните разницу.