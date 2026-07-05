Горячие бутерброды с помидорами и сыром в духовке: вкус детства за 15 минут
Горячие бутерброды с помидорами и сыром — один из самых простых вариантов быстрого завтрака, перекуса или ужина, когда дома есть хлеб, немного сыра и пара помидоров. Готовятся они за 15 минут, а вкус получается знакомый с детства: хрустящий хлеб, сочная начинка и расплавленный сыр сверху.
Ингредиенты:
- 6-8 ломтиков хлеба
- 2 помидора
- 120-150 г сыра
- 1-2 ст. л. майонеза или сметаны
- 1 зубчик чеснока — по желанию
- соль — по вкусу
- черный перец — по вкусу
- зелень — по желанию
Как приготовить:
Разогрейте духовку до 180-200 градусов.
Ломтики хлеба выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Если хочется более хрустящую основу, можно сначала слегка подсушить хлеб в духовке 3-4 минуты.
Помидоры нарежьте тонкими кружочками или небольшими кубиками. Если они очень сочные, лишний сок лучше слить.
Сыр натрите на крупной терке. Смешайте его с майонезом или сметаной. По желанию добавьте измельченный чеснок, немного соли и перца.
На хлеб выложите помидоры, сверху распределите сырную массу. Не кладите слишком много начинки, иначе бутерброды могут получиться мокрыми.
Поставьте противень в духовку на 8-12 минут. Бутерброды готовы, когда сыр расплавится, а края хлеба станут золотистыми и хрустящими.
Перед подачей можно посыпать их укропом, петрушкой или зеленым луком.