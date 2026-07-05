Горячие бутерброды с помидорами и сыром в духовке: вкус детства за 15 минут
Фото: Otkrito.lv
Такие бутерброды лучше есть горячими — сразу после духовки.
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Горячие бутерброды с помидорами и сыром в духовке: вкус детства за 15 минут

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Горячие бутерброды с помидорами и сыром — один из самых простых вариантов быстрого завтрака, перекуса или ужина, когда дома есть хлеб, немного сыра и пара помидоров. Готовятся они за 15 минут, а вкус получается знакомый с детства: хрустящий хлеб, сочная начинка и расплавленный сыр сверху.

Ингредиенты:

  • 6-8 ломтиков хлеба
  • 2 помидора
  • 120-150 г сыра
  • 1-2 ст. л. майонеза или сметаны
  • 1 зубчик чеснока — по желанию
  • соль — по вкусу
  • черный перец — по вкусу
  • зелень — по желанию

Как приготовить:

Разогрейте духовку до 180-200 градусов.

Ломтики хлеба выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Если хочется более хрустящую основу, можно сначала слегка подсушить хлеб в духовке 3-4 минуты.

Помидоры нарежьте тонкими кружочками или небольшими кубиками. Если они очень сочные, лишний сок лучше слить.

Сыр натрите на крупной терке. Смешайте его с майонезом или сметаной. По желанию добавьте измельченный чеснок, немного соли и перца.

На хлеб выложите помидоры, сверху распределите сырную массу. Не кладите слишком много начинки, иначе бутерброды могут получиться мокрыми.

Поставьте противень в духовку на 8-12 минут. Бутерброды готовы, когда сыр расплавится, а края хлеба станут золотистыми и хрустящими.

Перед подачей можно посыпать их укропом, петрушкой или зеленым луком.

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