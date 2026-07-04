Летние каникулы превращают дом в офис и игровую площадку: как родителям выжить в июле

Один из способов стимулировать такие занятия - держать материалы для спонтанных игр в пределах легкой досягаемости. Передвижная тележка с принадлежностями для творчества, корзина с настольными играми или компактная система хранения с пазлами и конструкторами помогут детям самостоятельно найти себе занятие, не обращаясь каждый раз к взрослым. "Родителям, работающим из дома, в летние месяцы также может быть полезен более гибкий подход к своему рабочему месту. Вместо того чтобы весь день сидеть за столом, можно использовать легкие подставки для ноутбуков, небольшие приставные столики или мобильные тележки, позволяющие легко перемещаться между комнатами и оставаться рядом с маленькими детьми, не прекращая работу. Так родители могут присматривать за детьми во время игр, отвечать на письма из гостиной или кухни и менять рабочее место в зависимости от того, как меняется распорядок дня семьи", - отмечает дизайнер интерьеров.