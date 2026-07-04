Летние каникулы превращают дом в офис и игровую площадку: как родителям выжить в июле
Для многих родителей летние каникулы становятся настоящим испытанием на умение совмещать разные обязанности. Пока дети отдыхают от школы и детского сада, взрослым по-прежнему нужно участвовать в деловых встречах, отвечать на электронные письма и завершать рабочие проекты. В июле, когда лагеря, отпуска и график присмотра за детьми не всегда совпадают с рабочим расписанием, дом часто превращается одновременно в класс, игровую площадку и офис.
"Продуманная организация и гибкие решения для дома помогут многим семьям легче справиться с этим периодом. Создав пространство, которое подходит как для сосредоточенной работы, так и для самостоятельных игр детей, родители могут снизить уровень стресса и сделать повседневную жизнь во время долгих летних каникул более комфортной", - говорит дизайнер интерьеров IKEA Иева Бука.
Создайте несколько зон активности для детей
Для того чтобы игрушки, материалы для поделок и игры не были разбросаны по всему дому, дизайнер рекомендует разделить пространство на небольшие тематические зоны. "Невысокий стеллаж с открытыми коробками для хранения позволит детям самостоятельно выбирать занятия и убирать вещи на место по окончании игры. А чередование доступных игрушек каждые несколько дней поможет вернуть ощущение новизны привычным вещам", - отмечает Бука.
Дизайнер рекомендует организовать простые тематические уголки, например, уголок для рисования и раскрашивания с листами бумаги, мелками и безопасными для детей материалами для творчества, уютное место для чтения с мягкими подушками, пледами и книгами, расположенными на уровне глаз ребенка, зону для конструирования с контейнерами для кубиков и конструкторов, корзину для творчества, наполненную наклейками, заранее нарезанной клейкой лентой и материалами для повторного использования, например картоном от упаковок. Эксперты отмечают, что дети охотнее играют самостоятельно, когда хорошо видят, какие материалы и игрушки им доступны.
Организуйте для детей собственное рабочее место
Если родители работают из дома, дети часто стремятся подражать взрослым. Детский стол и стулья в сочетании с органайзерами для карандашей, бумаги и принадлежностей для творчества могут стать "мини-офисом", где они смогут заниматься своими делами рядом с родителями.
"Дети учатся, наблюдая за родителями, поэтому организация пространства, где они могут параллельно заниматься похожими делами, помогает не только укрепить связь между родителями и детьми, но и дает взрослым возможность сосредоточиться на работе. Пока взрослые проводят встречи или отвечают на электронные письма, дети могут рисовать, строить, собирать пазлы или работать над собственными рабочими проектами поблизости", - говорит Бука.
Примите тот факт, что скука - естественная часть лета
Многие родители чувствуют необходимость постоянно развлекать детей во время каникул, однако эксперты отмечают, что скука может быть полезной. Когда детям не предлагают готовое занятие каждую минуту, они чаще проявляют творческий подход, становятся более самостоятельными и охотнее играют в развивающие воображение игры.
Один из способов стимулировать такие занятия - держать материалы для спонтанных игр в пределах легкой досягаемости. Передвижная тележка с принадлежностями для творчества, корзина с настольными играми или компактная система хранения с пазлами и конструкторами помогут детям самостоятельно найти себе занятие, не обращаясь каждый раз к взрослым. "Родителям, работающим из дома, в летние месяцы также может быть полезен более гибкий подход к своему рабочему месту. Вместо того чтобы весь день сидеть за столом, можно использовать легкие подставки для ноутбуков, небольшие приставные столики или мобильные тележки, позволяющие легко перемещаться между комнатами и оставаться рядом с маленькими детьми, не прекращая работу. Так родители могут присматривать за детьми во время игр, отвечать на письма из гостиной или кухни и менять рабочее место в зависимости от того, как меняется распорядок дня семьи", - отмечает дизайнер интерьеров.
Также полезно заранее, еще вечером, подготовить небольшой набор занятий на следующий день. Когда под рукой имеются несколько готовых вариантов, переход от рабочих задач к семейным делам проходит спокойнее и с меньшим стрессом для всех домочадцев.
Создайте дома пространство для активных игр
Летняя погода не всегда предсказуема, и дождливые дни могут стать настоящим испытанием. Для таких дней дома можно организовать небольшие зоны для подвижных игр, используя складные напольные маты, мягкие подушки, туннели, игровые палатки или простые полосы препятствий, сделанные из повседневных предметов - подушек, стульев и пледов.
Небольшие перерывы на физическую активность полезны не только детям, но и работающим дома взрослым. Даже десять минут движения помогают детям вернуться к более спокойным занятиям и сконцентрироваться на них. Это также отличное напоминание для родителей о том, что в течение рабочего дня важно находить время для движения.