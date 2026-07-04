Картошка с курицей в рукаве: ужин, который готовится почти сам
Фото: Otkrito.lv
Такой ужин удобен тем, что не требует отдельного гарнира и почти не оставляет грязной посуды. Все запекается вместе, а вкус получается домашним и понятным.
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Картошка с курицей в рукаве: ужин, который готовится почти сам

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Когда нет сил долго стоять у плиты, выручает курица с картошкой в рукаве. Все продукты складываются в пакет для запекания, духовка делает основную работу сама, а на выходе получается полноценный ужин: мягкая картошка, сочная курица и ароматный соус из собственного сока.

Ингредиенты:

  • куриные бедра, голени или кусочки курицы — 700-800 г
  • картофель — 800 г
  • лук — 1-2 шт.
  • морковь — 1 шт. по желанию
  • сметана или майонез — 2-3 ст. л.
  • чеснок — 2-3 зубчика
  • соль — по вкусу
  • черный перец — по вкусу
  • паприка — 1 ч. л.
  • сушеные травы — по желанию
  • сливочное или растительное масло — 1 ст. л. по желанию
  • рукав для запекания

Как готовить:

Курицу промойте и обсушите. Если куски крупные, можно сделать на них небольшие надрезы, чтобы мясо лучше пропиталось специями.

Картофель очистите и нарежьте крупными дольками. Слишком мелко резать не надо: в рукаве картошка готовится в соке курицы и может стать слишком мягкой.

Лук нарежьте полукольцами, морковь — кружочками или небольшими брусочками. Чеснок измельчите.

Сложите курицу, картофель, лук, морковь и чеснок в большую миску. Добавьте соль, перец, паприку, сушеные травы и сметану или майонез. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли и мясо, и картошку.

Переложите все в рукав для запекания. Завяжите края, положите рукав на противень и сделайте сверху 2-3 маленьких прокола, чтобы выходил пар.

Запекайте в духовке при 180 градусах примерно 50-60 минут. Если хотите румяную корочку, за 10-15 минут до конца аккуратно разрежьте рукав сверху и верните блюдо в духовку.

Курица готова, когда мясо легко отходит от кости, а картошка стала мягкой. Перед подачей можно посыпать блюдо свежей зеленью.

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