Картошка с курицей в рукаве: ужин, который готовится почти сам
Когда нет сил долго стоять у плиты, выручает курица с картошкой в рукаве. Все продукты складываются в пакет для запекания, духовка делает основную работу сама, а на выходе получается полноценный ужин: мягкая картошка, сочная курица и ароматный соус из собственного сока.
Ингредиенты:
- куриные бедра, голени или кусочки курицы — 700-800 г
- картофель — 800 г
- лук — 1-2 шт.
- морковь — 1 шт. по желанию
- сметана или майонез — 2-3 ст. л.
- чеснок — 2-3 зубчика
- соль — по вкусу
- черный перец — по вкусу
- паприка — 1 ч. л.
- сушеные травы — по желанию
- сливочное или растительное масло — 1 ст. л. по желанию
- рукав для запекания
Как готовить:
Курицу промойте и обсушите. Если куски крупные, можно сделать на них небольшие надрезы, чтобы мясо лучше пропиталось специями.
Картофель очистите и нарежьте крупными дольками. Слишком мелко резать не надо: в рукаве картошка готовится в соке курицы и может стать слишком мягкой.
Лук нарежьте полукольцами, морковь — кружочками или небольшими брусочками. Чеснок измельчите.
Сложите курицу, картофель, лук, морковь и чеснок в большую миску. Добавьте соль, перец, паприку, сушеные травы и сметану или майонез. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли и мясо, и картошку.
Переложите все в рукав для запекания. Завяжите края, положите рукав на противень и сделайте сверху 2-3 маленьких прокола, чтобы выходил пар.
Запекайте в духовке при 180 градусах примерно 50-60 минут. Если хотите румяную корочку, за 10-15 минут до конца аккуратно разрежьте рукав сверху и верните блюдо в духовку.
Курица готова, когда мясо легко отходит от кости, а картошка стала мягкой. Перед подачей можно посыпать блюдо свежей зеленью.